Στο θωρηκτό «Αβέρωφ» πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση.

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου περιλαμβάνει υψηλόβαθμα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη διοίκηση και τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τον στόλο.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν οι εξής αξιωματικοί:

Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ

Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ Αρχηγός Στόλου

Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝΥπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Αντιναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ

Αντιναύαρχος (Μ) Πιέρρος Κοντοδιός ΠΝ Διοικητής ΔΔΜΝ

Υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ΠΝ Διοικητής EUNAVFOR ASPIDES

Υποναύαρχος Παναγιώτης Παπαγεωργίου ΠΝ ΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος Παναγιώτης Καραβάς ΠΝ Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΕΞ

Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Κοντογιαννάκος ΠΝΑρχιεπιστολέας ΓΕΝ

Υποναύαρχος Σπυρίδων Τσιαφούτης ΠΝΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Πιτυκάκης ΠΝ Διοικητής ΣΕΘΑ

Υποναύαρχος Στέφανος Σαρρής ΠΝ Διοικητής ΔΝΕ

Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ Διοικητής ΣΝΔ

Υποναύαρχος Γεώργιος Σταυρουλάκης ΠΝ Υποδιοικητής ΔΕΠ

Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Τουρκαντώνης ΠΝ Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ

Υποναύαρχος Ιωάννης Σαράκης ΠΝ ΥπαρχηγόςΣτόλου

Υποναύαρχος (Μ) Σταύρος Τερπένου ΠΝ ΔΙΔΑΕ

Υποναύαρχος (Μ) Δημήτριος Καπίρης ΠΝ ΓΕΝ/ΓΕΠΝ

Υποναύαρχος (ΥΙ) Σωτήριος Μωραΐτης ΠΝ Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΥΓ

Υποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Παλάσκας ΠΝ Διευθυντής ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΝ