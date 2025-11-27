Στις 11:30 π.μ. της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου 2025, θα οδηγηθούν από τις Αστυνομικές Αρχές ενώπιον του Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν ο 57χρονος δικηγόρος Αθηνών Θ.Κ. και ο συνεργός του ηλικίας 42 ετών, που συνελήφθησαν για την υπόθεση των πλαστών πινάκων και των ψεύτικων ράβδων χρυσού, που παρέδωσαν σε επιχειρηματία, ο οποίος τους κατήγγειλε στο Τμήμα Προστασίας Αρχαιοτήτων αναφέροντας ότι τον εξαπάτησαν.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο επιχειρηματίας, είχε δώσει το ποσό των 300.000 ευρώ στον 57χρονο δικηγόρο για την αγορά ράβδων χρυσού, οι οποίες όμως αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικες.

Όταν διαμαρτυρήθηκε στους δύο κατηγορούμενους, του είπαν να μην ανησυχεί, υποσχόμενοι ότι θα τον αποζημίωναν με πολύτιμους πίνακες ζωγραφικής. Πράγματι, του παρέδωσαν έργα τέχνης, λέγοντας του ότι είναι των ζωγράφων Αλέκου Φασιανού και Κωνσταντίνου Παρθένη τα οποία όμως επίσης, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, διαπίστωσε ότι ήταν πλαστά. Έτσι ο επιχειρηματίας αποφάσισε να προσφύγει στις Αστυνομικές Αρχές.

Μετά τη σύλληψη των δύο ανδρών, του 57χρονου δικηγόρου Θ.Κ. και του 42χρονου συνεργού του, η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς αύριο Παρασκευή ο Ανακριτής θα τους απαγγείλει τις κατηγορίες που τους βαρύνουν και στη συνέχεια θα λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.