Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα (01/11) το πρωί, ο 23χρονος καθ’ομολογία δράστης της δολοφονίας του 52χρονου άνδρα, στο Έλος Κισάμου στα Χανιά.

Ο νεαρός άνδρας, που παραδόθηκε στις αρχές το πρωί της Δευτέρας (27/10), είχε ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Ο 23χρονος εκπροσωπείται από τους δικηγόρους Απόστολο Λύτρα και Γιώργο Φραντζεσκάκη.

Ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος και φέρεται να υποστηρίζει ότι έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε, γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση, «σαν να πήγαινε να βγάλει κάτι».

Σύμφωνα με μαρτυρίες το απόγευμα της Κυριακής (26/10) κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο Έλος, ο νεαρός άνδρας πλησίασε το θύμα που διασκέδαζε με φίλους, και τον πυροβόλησε εξ επαφής τρεις φορές στο στήθος.

Ο 52χρονος έπεσε αιμόφυρτος στην πίστα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ ο νεαρός τράπηκε σε φυγή και παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο 23χρονος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου θείου του, εντοπίστηκε από τις Αστυνομικές αρχές σε χωράφι, στο Ελαφονήσι.

Πρόκειται για ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, που θεωρείται το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις. Κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο νεαρός πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Γιώργος Φραντζεσκάκης, δήλωσε ότι ο πελάτης του είναι «συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος» για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο 23χρονος σκοπεύει να εκθέσει πλήρως τις απόψεις του το Σάββατο ενώπιον της Ανακρίτριας.

Ο κ. Φραντζεσκάκης τόνισε επίσης ότι ο εντολέας του συνεργάστηκε από την πρώτη στιγμή με τις αστυνομικές Αρχές, παραδόθηκε αυτοβούλως χωρίς να χρειαστεί ένταλμα σύλληψης, και υπέδειξε ο ίδιος το σημείο όπου είχε κρύψει το όπλο. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τον δικηγόρο, το εντόπισαν ακριβώς εκεί όπου τους υπέδειξε.

Τέλος, σημείωσε ότι προς το παρόν, ο κατηγορούμενος επιλέγει να τηρήσει σιωπή για επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης, «σεβόμενος τη μνήμη του θύματος» και ότι θα μιλήσει αναλυτικά «εκεί που προβλέπει ο νόμος».

Φόβος για βεντέτα στην Κίσσαμο

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Έλους, Νίκος Κυριτσάκης, επιβεβαίωσε τη συγγένεια των δύο ανδρών, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει, αν είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.

Περιέγραψε την αναστάτωση που επικρατεί στο μικρό χωριό της Κισσάμου, τόπο του φερόμενου ως δράστη, όσο και του θύματος, ενώ δεν αρνήθηκε ότι υπάρχει φόβος για βεντέτα …

Πηγή creta24.gr, Flashnews.gr