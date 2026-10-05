Ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο 35χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Η άγρια συμπλοκή ξεκίνησε από διαπληκτισμό για την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω POS λόγω έλλειψης σήματος, με τον δράστη να ακινητοποιεί τη γυναίκα, να την πνίγει και να της κόβει το αυτί με τα δόντια του.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», ενώ ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, προσκόμισε ιατρικό έγγραφο υποστηρίζοντας ότι πάσχει από κατάθλιψη.

Η επίθεσης στη Νέα Ιωνία

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη μια τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, όταν ο 35χρονος επιβιβάστηκε στο ταξί της 54χρονης από την περιοχή της Κυψέλης, ζητώντας να μεταφερθεί στη Νέα Ιωνία.

Όταν έφτασαν στον προορισμό, ο επιβάτης ζήτησε να πληρώσει με κάρτα, όμως το μηχάνημα POS δεν λειτουργούσε λόγω απουσίας σήματος διαδικτύου στην περιοχή.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν τα εξής γεγονότα:

Οδηγός και επιβάτης αποφάσισαν να κινηθούν προς το κοντινότερο ΑΤΜ για να βγάλει ο πελάτης μετρητά.

Κατά τη διαδρομή το σήμα επανήλθε, με την οδηγό να φρενάρει για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Ο 35χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι από το απότομο φρενάρισμα χτύπησε στο μπροστινό κάθισμα και έσπασαν τα γυαλιά του, γεγονός που τον εξόργισε.

Ο άνδρας άρπαξε τη γυναίκα από τον λαιμό, την ακινητοποίησε στο κάθισμα και άρχισε να τη δαγκώνει με μανία στο δεξί αυτί. Σύμφωνα με την ίδια κατά την διάρκεια της επίθεσης ο δράστης την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει.

Η σωτήρια επέμβαση των περαστικών και η σύλληψη

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η 54χρονη οδηγός ταξί, στην προσπάθειά της να απεγκλωβιστεί, άνοιξε την πόρτα του οχήματος και πατούσε συνεχώς την κόρνα καλώντας σε βοήθεια.

Για την ακινητοποίηση του 35χρονου απαιτήθηκε η συνδρομή πέντε ατόμων. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν άμεσα στην περιοχή προχώρησαν στη σύλληψή του δράστη.

Η τραυματισμένη οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ελπίς». Παρά το γεγονός ότι το αποκομμένο τμήμα του αυτιού εντοπίστηκε από την ίδια μέσα στο ταξί και παραδόθηκε στους γιατρούς για να μπει σε πάγο, η προσπάθεια επανασυγκόλλησης δεν κατέστη δυνατή, με τη βλάβη να κρίνεται μόνιμη.

Η μαρτυρία του θύματος

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στο mega, η 54χρονη οδηγός περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε.

Όπως ανέφερε η ίδια:

«Με έπνιγε και με δάγκωνε στο αυτί λέγοντάς μου “Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω”. Εκείνη τη στιγμή πίστεψα πραγματικά ότι θα πεθάνω. Δόξα τω Θεώ ζω».

Ο 35χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης και της απειλής, ενώ ο ίδιος προσκόμισε στις αρχές ιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο παρακολουθείται για κατάθλιψη.