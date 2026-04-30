Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, πήρε από τον ανακριτή ο 89χρονος κατηγορούμενος για την αιματηρή επίθεση με κυνηγετική καραμπίνα σε γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στη Λουκάρεως, κατά την οποία τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, τόσο εντός δικαστικού καταστήματος όσο και με χρήση πυροβόλου όπλου.

Παράλληλα, του αποδίδονται πλημμεληματικές πράξεις όπως οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, κατοχή πυρομαχικών και άλλων όπλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή τέλεσης εγκλημάτων.

Η απόφαση για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση αναμένεται μετά την απολογία του, με το ενδεχόμενο είτε της προφυλάκισης είτε της επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό.

Το σχεδίαζε καιρό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σχεδίαζε την επίθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως φέρεται να δήλωσε, επέλεξε να δράσει πριν την έλευση του καλοκαιριού, ώστε να μπορεί να κρύβει την καραμπίνα κάτω από καπαρντίνα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο γεγονός ότι είχε τροποποιήσει το όπλο, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η απόκρυψη και μεταφορά του. Ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι η μακροχρόνια κατοχή και η μετασκευή τους ενισχύουν το σενάριο της προσχεδιασμένης ενέργειας.

Σχέδιο διαφυγής στο εξωτερικό

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να σχεδίαζε καιρό την διαφυγή του στο εξωτερικό. Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι προς Ανκόνα της Ιταλίας, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Επιπλέον, οδηγός ταξί παρέδωσε στις αρχές βαλίτσα και σακίδιο που είχε μαζί του ο κατηγορούμενος. Στις αποσκευές εντοπίστηκαν 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, ρούχα και φάρμακα, στοιχεία που ενισχύουν την εκτίμηση ότι σκόπευε να παραμείνει για μεγάλο διάστημα εκτός χώρας.

Κατά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, βρέθηκαν στην κατοχή του περίστροφο με έξι φυσίγγια, επιπλέον πυρομαχικά και χρηματικό ποσό, ενώ έρευνα στην οικία του αποκάλυψε την ύπαρξη όπλου-ρέπλικα και μαχαιριών.

Η νομική μεταχείρισή του λόγω ηλικίας

Η ηλικία του κατηγορουμένου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, άτομα άνω των 70 ετών υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς, που επηρεάζει τόσο την προφυλάκιση όσο και την εκτέλεση της ποινής.

Έτσι, μετά την απολογία του, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν είτε την προσωρινή του κράτηση είτε την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι επικινδυνότητας.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί η ψυχική του κατάσταση, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για προηγούμενη νοσηλεία με δικαστική εντολή. Σε περίπτωση προφυλάκισης, δεν αποκλείεται η μεταφορά του στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.