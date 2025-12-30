Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα (30/12) το πρωί στις 9.30 ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας της μητέρας του Ειρήνης Παπαδοπούλου. Σκυθρωπός με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας μαύρο σκούφο και μετά από τη σύλληψή του στις 26 Δεκεμβρίου, αυτήν την ώρα απολογείται στον ανακριτή, μετά και την προθεσμία που είχε ζητήσει για να απολογηθεί.

Η υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022, φαίνεται να παίρνει νέα τροπή με την αποκάλυψη ότι ο θάνατός της δεν οφειλόταν σε ατύχημα από αναμμένο τσιγάρο, όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά, αλλά σε δολοφονία από τον ίδιο της τον γιο, ο οποίος πλέον έχει συλληφθεί.

Η ανατροπή στην έρευνα προέκυψε μετά την ενεργοποίηση της πυροσβεστικής και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ενώ η υποστήριξη της υπόθεσης από τις έρευνες του ελληνικού FBI οδήγησε σε σημαντικά ευρήματα. Όπως αποκαλύφθηκε, ο 60χρονος γιος της Παπαδοπούλου, ο οποίος φαινόταν να εκφράζει δημόσια τη λύπη του για τον θάνατο της μητέρας του, παίζοντας θέατρο και πέφτοντας σε αλλεπάλληλες αντιφάσεις στις καταθέσεις του, τελικά θεωρείται υπεύθυνος για το έγκλημα. Οι διαφορετικές ημερομηνίες για το πότε είδε την μητέρα του για τελευταία φορά και το αδιάψευστο γεγονός ότι το σπίτι δεν είχε ίχνη παραβίασης, έδωσαν το έναυσμα στις αστυνομικές Αρχές να αρχίσουν να ψάχνουν τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας αυτής. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο γιος της την νάρκωσε δίνοντάς της υπνωτικά χάπια, ενώ στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, προσπαθώντας να το εμφανίσει ως δυστύχημα.

Δείτε το βίντεο από την είσοδό του στην Ευελπίδων

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 60χρονος γιος είχε δηλώσει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η φωτιά που κατέστρεψε το διαμέρισμα ήταν το αποτέλεσμα ατυχήματος και ότι η μητέρα του είχε πεθάνει από τις φλόγες. Ωστόσο, οι ανακριτικές Αρχές δεν πείστηκαν από αυτήν την εκδοχή και οι έρευνες οδηγήθηκαν σε αποκαλύψεις που καταρρίπτουν την αρχική εκτίμηση της υπόθεσης.

Φυσικά έντονη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι επικαλούμενος προβλήματα υγείας δεν πήγε καν στην κηδεία της μητέρας του, σπέρνοντας αμφιβολίες για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Τα νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι στο διαμέρισμα υπήρχε υψηλή συγκέντρωση εύφλεκτου υγρού, πιθανότατα βενζίνης, ενώ το θύμα δεν είχε αναπνεύσει μονοξείδιο του άνθρακα, κάτι που αποδεικνύει ότι ήταν νεκρή πριν την εκδήλωση της φωτιάς. Περαιτέρω ενδείξεις που οδήγησαν στη σύλληψη του 60χρονου περιλαμβάνουν τη σύγκρουση του με τη μητέρα του για την πώληση του πολυτελούς σπιτιού στο Κολωνάκι, καθώς και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του, όπως το πότε την είδε τελευταία φορά.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο 60χρονος είχε συσσωρεύσει μεγάλα χρέη, που ξεπερνούσαν τα 400.000 ευρώ, και ότι πίεζε την μητέρα του να πουλήσει το διαμέρισμά της, κάτι που εκείνη αρνείτο. Η έλλειψη παραβίασης στο διαμέρισμα και η ύπαρξη μπιτονιού με καύσιμα στην οικία του, το οποίο η σύντροφός του δεν είχε προσέξει, ενίσχυσαν τις υποψίες των αστυνομικών.

Το κίνητρο για τη δολοφονία φαίνεται να συνδέεται με τα οικονομικά προβλήματα του γιου, καθώς και με την αντιπαράθεση για την πώληση της ακίνητης περιουσίας της μητέρας του. Ο ίδιος, πάντως, συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, επιμένοντας στην αρχική εκδοχή του ατυχήματος από τσιγάρο.

Αυτή η υπόθεση φέρνει στο φως μια ιδιαίτερα σοκαριστική διάσταση της οικογενειακής τραγωδίας και αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη σημασία της αδιάκοπης έρευνας και της συλλογής στοιχείων για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Μιλώντας για την Ειρήνη Ππαδοπούλου όλοι κάνουν λόγο για μία «αρχόντισσα», για μια καλοσυνάτη και ευγενική γυναίκα, η οποία ήταν σύζυγος του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου.

«Έχει κλείσει η υπόθεση» και δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Θα το κάνουμε θέατρο τώρα; Τι λέτε; Ένα ατύχημα έγινε από τσιγάρο. Η έρευνα έχει κλείσει και έχουν βγει τα πορίσματα», έλεγε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου.

Αυτή ήταν η πρώτη του αντίδραση όταν τον κάλεσαν από την εκπομπή «Φως Στο Τούνελ», για να τον ενημερώσουν πως τέσσερα χρόνια μετά από τον θάνατο της μητέρας του, η υπόθεση όχι απλώς δεν έχει κλείσει αλλά έχει παρέμβει και εισαγγελέας.