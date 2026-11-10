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Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Θεσπρωτίας προσάγονται τα δέκα άτομα που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εκτεταμένο κύκλωμα παράνομης μεταφοράς μεταναστών.
Η εξάρθρωση της οργάνωσης επετεύχθη κατόπιν συντονισμένης και εκτεταμένης επιχείρησης που σχεδίασε και υλοποίησε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
Η δράση και η μεθοδολογία της οργάνωσης
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προκύπτει ότι το δίκτυο είχε συγκροτηθεί και λειτουργούσε επιχειρησιακά τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2025. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκε η εμπλοκή του σε 41 περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς, κατά τις οποίες προωθήθηκαν συνολικά περισσότεροι από 500 μετανάστες, τόσο προς το εσωτερικό της χώρας όσο και προς προορισμούς του εξωτερικού.
Η είσοδος στην ελληνική επικράτεια γινόταν πεζή μέσω δυσπρόσιτων ορεινών διαβάσεων.
Στη συνέχεια, τα μέλη του κυκλώματος μετέφεραν τους διακινούμενους σε πρόχειρα καταλύματα και σκηνές στην περιοχή της Θεσπρωτίας, όπου και παρέμεναν προσωρινά μέχρι να οργανωθεί η τελική μετακίνησή τους προς μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Πάτρα και άλλες περιοχές.
Οι κατασχέσεις και το οικονομικό όφελος
Στο πλαίσιο των διαδοχικών αστυνομικών ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις μεταφορές, σημαντικό χρηματικό ποσό, συσκευές κινητών τηλεφώνων, καθώς και διαβατήρια τα οποία παρακρατούνταν από τους συλληφθέντες.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας, τα συνολικά παράνομα έσοδα που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την παράνομη δραστηριότητά της εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις 750.000 ευρώ.