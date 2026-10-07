Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως το επιχειρησιακό δίδυμο της τρομοκρατικής επίθεσης σε βάρος της οικογένειας Νέστορα.

Το ζευγάρι, όπως και οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοί τους, καλούνται εκ νέου σε απολογία ενώπιον της ανακρίτριας λόγω της αυστηροποίησης του κατηγορητηρίου.

Συγκεκριμένα, η ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης άλλαξε και πλέον υπάγεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα (αντί της παραγράφου 2), γεγονός που επιφέρει βαρύτερες ποινές στο πλαίσιο του αντιτρομοκρατικού νόμου.

Η υπερασπιστική γραμμή και οι νέες προθεσμίες

Η συμπληρωματική διαδικασία αφορά επίσης τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τον 25χρονο, οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί στην ανακρίτρια την περασμένη Πέμπτη και έλαβαν προθεσμίες για τις 15 και 9 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή του 24χρονου, ο ρόλος του διαφοροποιείται σαφώς από αυτόν των υπολοίπων. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του αποκλειστικά στον 25χρονο, ο οποίος στη συνέχεια τα παρέδωσε στο φερόμενο ως επιχειρησιακό ζεύγος. Η συνήγορός του, Έρση Φωτοπούλου, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην αναβάθμιση του νομικού χαρακτηρισμού για τον εντολέα της.

Νέα στοιχεία στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής

Παράλληλα, η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής εστιάζει στην αξιοποίηση νέων ευρημάτων που εξετάζονται στην Αθήνα. Ανάμεσά τους βρίσκεται υλικό το οποίο, σύμφωνα με την υπεράσπιση του 24χρονου, αποτυπώνει την παράδοση μιας κόκκινης τσάντας με ρούχα που προορίζονταν για τη διαμονή των εμπλεκομένων στο διαμέρισμα.

Τα στοιχεία αυτά θα συνεκτιμηθούν με το ευρύτερο ψηφιακό υλικό από τα κινητά τους τηλέφωνα, τις καταγεγραμμένες κινήσεις τους πριν και μετά το χτύπημα, καθώς και τις μεταξύ τους επαφές, ολοκληρώνοντας το παζλ των ερευνών.

Πηγή: thestival