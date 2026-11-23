Tο κατώφλι του ανακριτή περνούν σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι 15 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Τρίτη, κατόπιν της προθεσμίας που ζήτησαν και έλαβαν οι κατηγορούμενοι για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το οργανωμένο δίκτυο και οι 8 εταιρείες-«βιτρίνες»

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα είχε στήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, χρησιμοποιώντας οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες». Μέσω αυτών, οι κατηγορούμενοι προχωρούσαν στην έκδοση και αξιοποίηση δεκάδων εικονικών τιμολογίων, υποβάλλοντας παράλληλα ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις με σκοπό τις παράνομες επιστροφές φόρου.

Η δράση τους προκάλεσε τεράστια αιμορραγία στα κρατικά ταμεία. Η οικονομική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος των μελών της οργάνωσης υπολογίζεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατάθεση-κλειδί της λογίστριας

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη των ερευνών έχει η κατάθεση μιας λογίστριας, η οποία ρίχνει φως στον τρόπο δράσης και τις μεθόδους στρατολόγησης του κυκλώματος. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στις Αρχές, τον Μάρτιο του 2026 δέχθηκε ασφυκτικές πιέσεις από τον σύντροφό της, προκειμένου να αναλάβει την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τις επίμαχες εταιρείες, τάζοντάς της ως αντάλλαγμα 5.000 ευρώ ανά δήλωση.

Όταν η γυναίκα αρνήθηκε, αντιλαμβανόμενη πως επρόκειτο για οργανωμένη απάτη, οι πιέσεις συνεχίστηκαν. Ο σύντροφός της, μάλιστα, φέρεται να προσπάθησε να την κάμψει προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι οι επιστροφές φόρου θα εγκρίνονταν και θα καταβάλλονταν κανονικά, υποστηρίζοντας ότι στο κύκλωμα εμπλέκονταν και τραπεζικά στελέχη.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν εκείνος της ζήτησε τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της. Η νέα άρνησή της προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του, γεγονός που ανάγκασε τη λογίστρια να εγκαταλείψει το σπίτι της φοβούμενη για τη σωματική της ακεραιότητα.

Επιστρέφοντας, ενημερώθηκε από τον ίδιο πως οι επίμαχες δηλώσεις είχαν ήδη κατατεθεί χωρίς τη δική της συμμετοχή, ενώ ακολούθως διαπίστωσε πως το κύκλωμα είχε χρησιμοποιήσει εν αγνοία της τον προσωπικό της λογαριασμό στο Viber για να ανταλλάξει μηνύματα.

Οι απολογίες του επόμενου διημέρου θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένεται να αποσαφηνίσουν τον ρόλο του κάθε κατηγορουμένου στην εγκληματική οργάνωση.