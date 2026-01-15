Παρουσία του Αρχηγoύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Ζορμπά», η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ». Νέος διευθυντής είναι ο Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΦ Στρατηγός ε.α. Γεώργιος Μπασιακούλης, μέλη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), εκπρόσωποι των Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί, θρησκευτικές αρχές και λοιποί προσκεκλημένοι.