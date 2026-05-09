Μία από τις πλέον εμβληματικές και χρονίζουσες υποθέσεις που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας στην Ελλάδα, αναμένεται να κριθεί οριστικά ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 12 Μαΐου 2026. Η υπόθεση του Αριστοτέλη Μακρίδη, πρώην υπαλλήλου εταιρείας σε ελληνικό αεροδρόμιο φέρνει στο προσκήνιο, με τον πιο σκληρό τρόπο, το ζήτημα της μεταχείρισης των καρκινοπαθών στον εργασιακό χώρο και τα όρια της εργοδοτικής ευθύνης.

Η ιστορία του, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε στη «Ζούγκλα», ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2009, όταν ο εργαζόμενος διαγνώστηκε με κακοήθη καρκίνο και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε μια επίπονη σειρά ιατρικών πράξεων, που περιλάμβαναν χειρουργική επέμβαση και κύκλους χημειοθεραπειών. Μετά από εννέα μήνες απουσίας, και παρά την εύθραυστη κατάσταση της υγείας του, ο κ. Μακρίδης επέστρεψε στην εργασία του με τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών του, προσκομίζοντας όλες τις απαραίτητες γνωματεύσεις που συνιστούσαν ρητά την τοποθέτησή του σε πόστο με ελαφρά καθήκοντα, προκειμένου να προστατευθεί η χειρουργική τομή και το εξασθενημένο ανοσοποιητικό του σύστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στα δικαστήρια, η διοίκηση του υποκαταστήματος όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με τις ιατρικές υποδείξεις, αλλά φέρεται να επέβαλε στον εργαζόμενο επιπλέον καθήκοντα που απαιτούσαν την ανύψωση και μεταφορά αντικειμένων μεγάλου βάρους στην αποθήκη.

Η στάση αυτή της Διεύθυνσης, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον παθόντα ως προϊόν εμπάθειας με στόχο τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση, οδήγησε αναπόφευκτα σε ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Ο εργαζόμενος εμφάνισε έντονους πόνους, επεισόδια κεφαλαλγίας και τελικά μια σοβαρή μορφή πνευμονίας που του άφησε μόνιμο υπόλειμμα ινώσεως στον πνεύμονα.

Ιδιαίτερα σκοτεινό σημείο της υπόθεσης αποτελεί η άρνηση της εταιρείας να επιτρέψει την εξέτασή του από ιατρό εργασίας, ενώ κατά τη δικαστική διαδικασία παρουσιάστηκαν ιατρικές βεβαιώσεις που αμφισβητούσαν ακόμη και το γεγονός ότι ο εργαζόμενος είχε υποβληθεί σε χειρουργείο, ισχυρισμοί που κατέρρευσαν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Η δικαστική διαδρομή υπήρξε εξίσου επίπονη με την περιπέτεια της υγείας του, καθώς η υπόθεση ταλαιπωρήθηκε από αλλεπάλληλες αποφάσεις αναρμοδιότητας μεταξύ των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, αλλά και από καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων που οδήγησαν μέχρι και στην αφαίρεση του φακέλου από δικαστικό λειτουργό.

Παρά τις δυσκολίες, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό υπέρ του εργαζομένου, με το Μονομελές Εφετείο Αθηνών να επικυρώνει με την απόφαση 3864/2024 ότι επρόκειτο για εργατικό ατύχημα που προκλήθηκε από την υπαίτια συμπεριφορά των στελεχών της εταιρείας. Σήμερα, έντεκα χρόνια μετά την έναρξη της αντιδικίας, η εργοδότρια εταιρεία επιλέγει να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο προσφεύγοντας στον Άρειο Πάγο, μια κίνηση που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις δημόσιες διακηρύξεις της περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η έκβαση της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο δεν αφορά πλέον μόνο τη δικαίωση ενός ανθρώπου, αλλά αποτελεί ένα κρίσιμο μήνυμα για το αν οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την υγεία των υπαλλήλων τους, ειδικά όταν αυτοί βρίσκονται στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής τους.