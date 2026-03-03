Η φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά» απέπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας, 2 Μαρτίου, από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την άμυνά της, λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο ελληνικές φρεγάτες – το πρωί της Τρίτης – βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή της Παροναξίας και αναμένεται να καταπλεύσουν στη Λεμεσό την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, το πρωί.

Δείτε πλάνα από τον απόπλου των δύο πλοίων:

Στο νησί αναμένεται να φτάσει σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού θα έχει ως εξής: Στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Στις 12:00 θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα. Στις 13:00, θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Γεώργιο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.