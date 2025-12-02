Οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι ασταμάτητες, όπως φαίνεται. Όλοι αγρότες έχουν «ξεχυθεί» στους δρόμους διεκδικώντας την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω των πολύ χαμηλών τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο και την θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών, ώστε να μην πωλούνται τα προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής.

«Στους δρόμους και στα μπλόκα είναι οι τίμιοι αγρότες, αυτοί που αγωνίζονται για ένα μόνο πράγμα, για την επιβίωσή τους, για την παραμονή στην ΕΕ και στην εργασία τους», τόνισε το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας στο πλαίσιο συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 Καλαμπάκας – Αθηνών, στην Καρδίτσα.

Το μπλόκο αυτό είναι το πιο οργανωμένο. Τουλάχιστον 1500 τρακτέρ βρίσκονται στο σημείο. Οι αγρότες έχουν «κατασκηνώσει» με σκηνές και σόμπες.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Σημειώνεται πως την Πέμπτη, η αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου θα δικαστούν οι δύο συλληφθέντες μετά τα χθεσινά επεισόδια στη Νίκαια και την Παρασκευή θα μεταβούν στα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας για τις περσινές κινητοποιήσεις.

Πέρα από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα από το βράδυ της Δευτέρας, τώρα οι αγρότες της Ροδόπης κλείνουν και την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Υπογραμμίζεται ότι στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες παράταξαν τα τρακτέρ τους, κλείνοντας το ρεύμα προς Αθήνα με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Χαλάστρας και του χωριού των Μαλγάρων. Το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη είναι ανοικτό και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Οι αγρότες στη τελευταία γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν πήραν την απόφαση να διατηρήσουν τα μπλόκα τους 24 ώρες.

Νέο μπλόκο αναμένεται στον Προμαχώνα από το μεσημέρι της Τετάρτης και από τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους.

«Στους δρόμους θα κάνουμε γιορτές»

Χθες οι αγρότες αιφνιδίασαν τον κόσμο με μπλόκο στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και εκεί μια είναι η δήλωση τους, «Θα κόψουμε την βασιλόπιτα εδώ», δείχνοντας την επιμονή τους.

Θα αποκλείσουν και τα τελωνεία

Στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία αναμένεται το νέο μπλόκο. Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Επιπλέον αναμένεται μεγάλο μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων, από τους αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Κλειστή και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στη Νίκαια

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, καθώς οι αγρότες διατηρούν το μπλόκο, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία τους με νέα τρακτέρ και μηχανήματα.

Μετά τη χθεσινή απογευματινή συνέλευση, επιβεβαιώθηκε πως οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες αφίξεις από χωριά της Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία για σήμερα με στόχο να αυξηθεί περισσότερο η παρουσία στο μπλόκο.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, με την κυκλοφορία στην εθνική οδό να έχει διακοπεί και την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν όσο δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη για έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Ταυτόχρονα, κτηνοτρόφοι της περιοχής θα βρεθούν από νωρίς σήμερα Τρίτη στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας για να μοιράσουν γάλα στους διερχόμενους πολίτες.

Παράλληλα με την ενίσχυση του μπλόκου στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια της Λάρισας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, όπου απολογούνται οι συνάδελφοι τους οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Συγκεκριμένα, θα μεταβεί οργανωμένη αντιπροσωπεία στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, προκειμένου να στηρίξει τους κατηγορούμενους και να απαιτήσει την απαλλαγή τους.

Οι Κρητικοί κλείνουν την είσοδο του Αεροδρομίου τη Δευτέρα

Θα υπάρξει προσυγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στον κόμβο της Σούδας και στη συνέχεια θα γίνει αποκλεισμός της εισόδου του Αεροδρομίου “Ι. Δασκαλογιάννης”.

Το μπλόκο με κλείσιμο της πύλης, δηλαδή της κεντρικής εισόδου του Αεροδρομίου, θα είναι, όπως δήλωσαν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της Κρήτης, διαρκείας.