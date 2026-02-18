Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού πέρασε το βράδυ της Τετάρτης (18/2/26) το κατώφλι των Δικαστηρίων Λαμίας, προκειμένου να παρουσιαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η μεταγωγή του έγινε λίγες μόνο ώρες μετά τη σύλληψή του για συνέργεια στο φόνο του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, μέσα στο Αρχιφυλακείο αργά το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Πράξη που έχει ομολογήσει 38χρονος ισοβίτης, ισχυριζόμενος όμως πως έγινε σε θέση άμυνας και ενώ το θύμα είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τον Αρχιφύλακα, ενώ απείλησε και τη δική του ζωή.

Ο συλληφθείς Αρχιφύλακας έμεινε στην Εισαγγελία λίγα λεπτά, ενώ η κύρια ανάκριση θα διεξαχθεί την Παρασκευή το πρωί 20 Φεβρουαρίου καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία.

Για την Παρασκευή το πρωί (20/2) έχει πάρει προθεσμία να απολογηθεί και ο 38χρονος Βούλγαρος, που πυροβόλησε θανάσιμα τον Αντώνη Παπαδάτο.

Δείτε εικόνες από την μεταγωγή του Αρχιφύλακα στην Εισαγγελία Λαμίας

