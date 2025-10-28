Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων θα περάσει νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (28/10/25) ο 23χρονος που παραδόθηκε τη Δευτέρα για την εν ψυχρώ δολοφονία 52χρονου θείου του στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

Ο δράστης μετά το φονικό τράπηκε σε φυγή για να παραδοθεί στις αρχές λίγες ώρες αργότερα και να υποδείξει στους αστυνομικούς το σημείο όπου πέταξε το όπλο.

Ο ίδιος προανακριτικά δηλώνει μετανιωμένος και ισχυρίστηκε ότι ο 52χρονος έκανε μία περίεργη κίνηση «σα να πήγε να βγάλει κάτι από την τσέπη του» και φοβήθηκε για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, δράστης και θύμα είχαν τεταμένες σχέσεις εξαιτίας προσωπικών διαφορών. Μάλιστα, φαίνεται ο δράστης να είχε χαστουκίσει το θύμα, γεγονός που πιθανότατα στάθηκε η αφορμή για να πάρει το όπλο ο 23χρονος και να σκοτώσει τον θείο του!

Το χρονικό του εγκλήματος

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής (26/10) και ενώ το γλέντι στη γιορτή Κάστανου είχε ολοκληρωθεί.

Στην πλατεία του χωριού Έλος βρίσκονταν πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους οικογένειες με παιδιά που συνέχιζαν να διασκεδάζουν. Στο σημείο ήταν και ο 52χρονος κτηνοτρόφος που διασκέδαζε για την ονομαστική εορτή του.

Κάποια στιγμή, εμφανίζεται ο 23χρονος ανιψιός του και τον πλησιάζει. Μετά από μικρής έκτασης λεκτικής αντιπαράθεσης ο 23χρονος βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί – σχεδόν εξ επαφής – στο στήθος τρεις φορές με τον 52χρονο να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τον 23χρονος να καταφέρει να διαφεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρευρισκόμενοι και διοργανωτές έψαχναν να βρουν έναν γιατρό ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς όμως, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Συγκλονισμένος ο Νίκος Ζωιδάκης

O γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης ο οποίος διασκέδαζε τον κόσμο στη γιορτή όπου έγινε η δολοφονία, μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως ο 23χρονος σκότωσε τον 51χρονο μετά το τέλος του γλεντιού. «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης. «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».

Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν μέχρι τις 19:00 το απόγευμα. «Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε μιλώντας στο patris.gr, ο κ. Ζωιδάκης.