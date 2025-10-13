Στον εισαγγελέα παραπέμφθηκε ο 27χρονος Αιγύπτιος ο οποίος κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα στο νεογέννητο παιδί του.

Η εισαγγελία άσκησε εις βάρος του, ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστικώς χρήση, καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Το άτυχο μωρό παραλίγο να χάσει τη ζωή του, αφού παρουσίασε αρρυθμίες από την εισπνοή των ουσιών, λιποθυμικές τάσεις, αδυναμία, και όταν η μητέρα του επέστρεψε σπίτι το βρήκε σε πολύ άσχημη κατάσταση και το μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε καθώς υπήρχε ο κίνδυνος ανακοπής ή εμφράγματος.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το βρέφος έχει αποσωληνωθεί και υπάρχουν ελπίδες για βελτίωση της κατάστασής της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η κατάσταση του πατέρα ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να δώσει εξηγήσεις στους γιατρούς για την κατάσταση του μωρού, καθώς αρχικά τους έλεγε πως μπορεί να έχει καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών.