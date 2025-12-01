Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, που κόστισε τη ζωή ενός 24χρονου οδηγού, που μόλις είχε σταθμεύσει το όχημά του. Ο άτυχος νέος, που είχε έρθει στην Ελλάδα από το Βέλγιο για την ορκωμοσία της κοπέλας του που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα, σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στα μάτια της μητέρας του, της αδελφής του και της συντρόφου του, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος, από Βραυρώνα προς Ραφήνα, και όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με δύο οχήματα.

Από την σύγκρουση σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ η 21χρονη σύντροφος του νεαρού που σκοτώθηκε, που υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες επεμβάσεις για τις σοβαρές κακώσεις που υπέστη.

Συγκλονίζουν τα λόγια του θείου και νονού του 24χρονου, που σκοτώθηκε ακαριαία σε τροχαίο στην Αρτέμιδα.

«Μόλις είχαν έρθει τα παιδιά και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου. Ο ανιψιός μου ήταν πίσω, στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του», ανέφερε στην κάμερα του MEGA ο θείος και νονός του 24χρονου, σημειώνοντας πως «όταν ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του».

Συγγνώμη από τη μητέρα του 29χρονου

Την ίδια στιγμή, σε σοκ βρίσκεται η μητέρα του οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα, η οποία μιλώντας στο Mega ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συλληφθείς νοσηλευόταν φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του και πάρει εξιτήριο θα μεταφερθεί στην Εισαγγελία για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Οι Αρχές έλαβαν αιματολογικό δείγμα για τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς το αλκοτέστ δεν έδειξε ο 29χρονος να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Σημειώνεται πως διερευνάται το ενδεχόμενο χρήσης άλλων ουσιών, καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Παράλληλα, έχει καταγραφεί και δεύτερη εμπλοκή του σε σοβαρό τροχαίο το 2020, στο οποίο τότε τραυματίστηκε σοβαρά ο συνοδηγός και φίλος του.