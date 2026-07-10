Το κατώφλι του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων περνάει σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ο 76χρονος ασθενής ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Κατά την προανακριτική διαδικασία που έκανε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος άλλαξε την αρχική του εκδοχή και ομολόγησε την πράξη του. Ενώ αρχικά είχε υποστηρίξει ότι η φωτιά προκλήθηκε κατά λάθος από τσιγάρο που άναψε, τελικά παραδέχθηκε ότι έβαλε σκόπιμα φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα.

«Ήθελα να ξεσπάσω»

Ερωτηθείς από τους ανακριτικούς υπαλλήλους για τα κίνητρα της ενέργειάς του, ο 76χρονος, δηλώνοντας μετανιωμένος, προέβαλε διάφορες δικαιολογίες. Ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση, και το έκανε για να ξεσπάσει.

Το αποτέλεσμα της πράξης του ήταν να πάρει φωτιά το στρώμα και να ξεσπάσει εν τέλει πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης σε θάλαμο της Α’ Παθολογικής Κλινικής, στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς. Στο δωμάτιο νοσηλεύονταν ακόμη δύο ασθενείς, οι οποίοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα χάρη στην άμεση επέμβαση μιας νοσηλεύτριας.

Λόγω των πυκνών καπνών που κατέκλυσαν τους διαδρόμους, στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για την προληπτική εκκένωση του πρώτου και του δεύτερου ορόφου, με το προσωπικό να μεταφέρει σε εξωτερικούς χώρους περίπου 70 ασθενείς.

Αμέσως μετά την πράξη του και εκμεταλλευόμενος τον πανικό που επικράτησε, ο 76χρονος εγκατέλειψε το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή κατά την καταμέτρηση των ασθενών και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για να τον εντοπίσουν.

Ο 76χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρησμό, ενώ θεωρείται πιθανόν να διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να αξιολογηθεί η πνευματική του κατάσταση.

Δείτε τις καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά στο Σισμανόγλειο: