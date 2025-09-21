Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της ανατριχιαστικής δολοφονίας στην Θεσσαλονίκη, με θύμα μία 59χρονη γυναίκα την οποία έπνιξε ο ετεροθαλής αδερφός της, βάζοντας μία πλαστική σακούλα γύρω από το λαιμό της σαν σκοινί.

Ο 50χρονος δράστης αναμένεται να περάσει σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ένοιωθε πιεσμένος από την οικογένεια του γιατί αναγκαζόταν να αφιερώνει πολύ χρόνο στο να φροντίζει την αδελφή του, η οποία είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, πρόσφατα.

Περίοικοι λένε ότι επρόκειτο για ετεροθαλή αδέλφια από διαφορετική μητέρα και με βάση τις ίδιες αναφορές, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ η 59χρονη γυναίκα μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι της, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Όπως είπε ο 50χρονος, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν μια… παρατήρηση που του έκανε η αδερφή του για ασήμαντο λόγο και τότε εκείνος πάνω στα νεύρα του άρπαξε μια πλαστική σακούλα και την τύλιξε γύρω από το λαιμό της σαν να ήταν σκοινί. Μέσα σε λίγα λεπτά η άτυχη γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του αδερφού της.

Αυτό διαπίστωσαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που όταν έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να επαναφέρουν το θύμα, όμως ήταν ήδη αργά και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από τον έλεγχο που έγινε από τις Αρχές δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ο δράστης ζήτησε την παρουσία δικηγόρου προτού μιλήσει στις Αρχές για την αποτρόπαια πράξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

«Ελάτε, σκότωσα την αδερφή μου»

Ο 50χρονος άνδρας αφού δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή με την πλαστική σακούλα, στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει τη φρικαλέα πράξη του: «Ελάτε, σκότωσα την αδερφή μου» φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του στο κέντρο Άμεσης Δράσης.

Η «Ζούγκλα φέρνει στο φως τις φωτογραφίες της άτυχης 59χρονης (με τα αρχικά: Δ.Μ.), η οποία βρήκε φρικτό θάνατο από τον ίδιο της τον αδελφό:









