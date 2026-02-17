Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα μετά τις 10 το πρωί, ο «εθνικός κοριός» Χρήστος Μαυρίκης, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες για τους άσκοπους πυροβολισμούς, στους οποίους προέβη χθες βράδυ, σε οικόπεδο στην περιοχή των Σπάτων, λίγα μέτρα μακρύτερα από την οικία του.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός για τη συμμετοχή του και την καταδίκη του στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών του ΟΤΕ τη δεκαετία του 1980, συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, έπειτα από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Σπάτα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περί τις 00:20 αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του, στην οδό Ήμερου Πεύκου, αλλά δεν τον βρήκαν εκεί. Τον εντόπισαν λίγο αργότερα σε παρακείμενο οικόπεδο και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε το απόγευμα της Δευτέρας (16/2) δύο φορές στον αέρα με καραμπίνα στην περιοχή των Σπάτων, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του για μερικές ώρες.

Στο σημείο εκτός από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έσπευσε και διαπραγματευτής, που επιχείρησε να τον πείσει να παραδοθεί, κάτι που αρχικά αρνείτο, ωστόσο στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου κρατήθηκε όλη τη νύχτα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Κατά την έρευνα στην οικία του, οι αστυνομικές Αρχές βρήκαν πέντε πιστόλια κρότου, ένα πιστόλι φωτοβολίδων και δύο αεροβόλα τυφέκια, ενώ όπως γνωστοποίησαν δεν είχε άδεια για τα όπλα.

Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα, ο Χρήστος Μαυρίκης είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, για υπόθεση δωροδοκίας Αρεοπαγίτη δικαστή.