Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί μετέβη στην Ευελπίδων ο γυναικολόγος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας.

Ο 52χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή.

Υπενθυμίζουμε ότι οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών ξεκίνησαν έπειτα από σήμα του αμερικανικού οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Ο οργανισμός εντόπισε χρήστη να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό χώρο.

Οι άνδρες της αστυνομίας ταυτοποίησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη, την κατοικία και το ιατρείο του κατηγορούμενου γυναικολόγου.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στο γυναικολογικό ιατρείο του στο Χαλάνδρι, καθώς και στο σπίτι του και κατέσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, ένα tablet, σκληρό δίσκο και μια κάρτα μνήμης. Ο 52χρονος ομολόγησε πως τα αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που βρέθηκαν στη κατοχή του προορίζονταν για δική του αποκλειστική χρήση.

Σημειώνεται ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο γυναικολόγος παρήγαγε ο ίδιος πρωτογενές υλικό κακοποίησης ανηλίκων.

Οι γυναίκες που τον εμπιστεύτηκαν δεν μπορούν να το πιστέψουν

Σοκαρισμένες είναι οι πελάτισσες του. Ας μην ξεχνάμε πως είναι η φύση του ειδικότητάς του και το γεγονός ότι στην κατοχή του βρέθηκαν αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων παιδιών που δημιουργεί ερωτήματα και προκαλεί αποτροπιασμό.

«Ο άνθρωπος αυτός ήταν άψογος. Όταν λέμε άψογος, ήταν παραπάνω από άψογος. Εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα. Ποτέ δεν με είχε φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν σου άφηνε καμία απορία ποτέ. Δεν υπήρχε περίεργο βλέμμα, δεν υπήρχε περίεργο τίποτα», δήλωσε πρώην πελάτισσα του.

«Δεν μπορείς να ξέρεις ο κάθε άνθρωπος τι σκοτάδια έχει, τι αρρωστημένες σκέψεις μπορεί να κάνει. Έχω τεράστιες τύψεις που δεν μπόρεσα να καταλάβω κάτι. Εμείς του εμπιστευτήκαμε τις πιο σημαντικές στιγμές στις ζωές μας, να ξεγεννήσει τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά άλλη γυναίκα που τον είχε εμπιστευτεί.

«Στηρίζω το παιδί μου»

Παρόλο που η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ο πατέρας του γυναικολόγου υποστηρίζει πως δεν γνώριζε τίποτα, αλλά στηρίζει το παιδί του.

«Είναι ώριμος, είναι καλό παιδί, καλός γιος και καλός επαγγελματίας. Και με φτωχούς γονείς βιοπαλαιστές και με όρεξη για την Ιατρική και μέχρι σήμερα εκτιμάται από τους συναδέλφους, από τους πελάτες και από τους φίλους», δήλωσε ο πατέρας του 52χρονου στο MEGA.

«Πάντως, εγώ πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι στο παιδί μου γιατί μέχρι σήμερα ήταν βράχος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι φοβάται να επικοινωνήσει μαζί του, καθώς ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση και των δύο.

«Το παιδί μου το στηρίζω, το πιστεύω και ξέρω τον χαρακτήρα του. Γιατί δεν τον ξέρω έναν χρόνο. Τον ξέρω 53 χρόνια, από μωρό παιδί», προσέθεσε.