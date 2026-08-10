Την παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών έχει προκαλέσει η ασυνήθιστη προσγείωση ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στην παραλία του Σαρακήνικου στη Μήλο. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν, κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κολυμπήσουν και στη συνέχεια αναχώρησαν από το σημείο με το ίδιο ελικόπτερο. Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία από τον Εισαγγελέα Σύρου, ενώ το περιστατικό εξετάζει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Με βάση την ενημέρωση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα Δευτέρα στη Εισαγγελική Αρχή, από την οποία εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν – μέσω του δικηγόρου τους – ολιγοήμερη προθεσμία για να προετοιμαστούν και εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν έως την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο θα προσγειωνόταν στην περιοχή Αλυκές Μήλου.

Το συμβάν καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι τουρίστες που επέβαιναν στο ελικόπτερο κατέβηκαν στην παραλία, και στη συνέχεια πήγαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν.

Το Σαρακήνικο, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και εντυπωσιακές παραλίες της Μήλου, συγκεντρώνει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Παρά την πολυκοσμία, ένας επιχειρηματίας φέρεται να επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο για την προσγείωση του ελικοπτέρου του. Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά και ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της ενέργειας.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο Μιχάλης Κυρίτσης, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο στο Σαρακήνικο. Όπως ανέφερε, η προσγείωση έγινε στο κεντρικό τμήμα της παραλίας, σε ένα σημείο όπου συγκεντρώνονται οι περισσότεροι τουρίστες, ενώ εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην περιοχή περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι.

Μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην παραλία και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αν από την έρευνα προκύψουν παραβάσεις, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Παράλληλα, την υπόθεση εξετάζει και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Πηγές της Αρχής αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων δεδομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και οι σχετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο της διοικητικής διερεύνησης αναμένεται να ζητηθούν εξηγήσεις τόσο από τον χειριστή, όσο και από τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου, πριν η Αρχή αποφασίσει για τυχόν επόμενες ενέργειες.

Ο Μιχάλης Κυρίτσης έθεσε παράλληλα και το ζήτημα της προστασίας του φυσικού τοπίου του Σαρακήνικου. Όπως σημείωσε, η περιοχή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο και, κατά την άποψή του, θα πρέπει να προστατεύεται αποτελεσματικά. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο το Σαρακήνικο διαθέτει σήμερα ειδικό καθεστώς προστασίας.

Σύμφωνα, πάντως, με πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει στον χειριστή ενός ελικοπτέρου να επιλέξει το σημείο στο οποίο θα προσγειωθεί. Παράνομη θα μπορούσε να θεωρηθεί μια τέτοια προσγείωση εφόσον το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί Natura ή υπάγεται σε άλλο καθεστώς προστασίας.