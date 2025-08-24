Με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στις 11:30 το πρωί της Κυριακής, 24 Αυγούστου, στον Εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος που δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην οδό Κωνσταντά.

Ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, δεν έδωσε καμία απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το εάν μετανιώνει για την αποτρόπαια πράξη του. Παρέμεινε σιωπηλός, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του ούτε στιγμή, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Η μεταγωγή του στον Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οργή στην τοπική κοινωνία.

Στον 40χρονο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.

«Καλά της έκανα, δεν μετανιώνω για τίποτα»

Όταν συνελήφθη, σύμφωνα με το gegonotanews.gr, φώναζε πως σκότωσε τη γυναίκα του γιατί τον απατούσε.

Το thenewspaper.gr αναφέρει πως το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τους αστυνομικούς μόλις του πέρασαν χειροπέδες ήταν λίγο νερό, καθώς για 29 ώρες δεν είχε φάει και δεν είχε πιει νερό. Αμέσως μετά μιλώντας για το έγκλημα τους είπε: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα. Τη σκότωσα γιατί με απατούσε».

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος αφότου σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε το ζευγάρι, τράπηκε σε φυγή και οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

«Θα πάρω εκδίκηση για τη μάνα μου, για εμένα έχει πεθάνει και αυτός»

Η 18χρονη κόρη της 36χρονης, η Κατερίνα, μίλησε στον «Ταχυδρόμο», δείχνοντας στο κινητό της τηλέφωνο τη φωτογραφία της μελανιασμένης από το ξύλο μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της.

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου – να, δείτε εδώ – θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”!

Θα πάρω εκδίκηση για τη μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου.

Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», ανέφερε η 18χρονη.