Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η μητέρα του τετράχρονου κοριτσιού, που πνίγηκε χθες σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Το παιδί διέφυγε της προσοχής της και βρέθηκε τελικά πνιγμένο στην πισίνα, γειτονικής βίλας.

Το κοριτσάκι ήταν το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 03:00 χθες το μεσημέρι διέφυγε από την προσοχή της μητέρας και εξαφανίστηκε από το σπίτι τους.

Εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα.

Το παιδί βρήκε πρώτος ο μάγειρας της βίλας, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί.

Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει και το κοριτσάκι φαίνεται πως πνίγηκε στην πισίνα, μόνο και αβοήθητο, χωρίς κανείς να βρίσκεται στον χώρο για να το αντιληφθεί.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΥ του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η μητέρα -που βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση- κρατείται από χθες στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών.