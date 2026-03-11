Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προχώρησαν την Τρίτη, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, οι οποίοι σήμερα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται για έκρηξη, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών/εμπρηστικών υλών ή μηχανισμών στο Ηράκλειο, αφού όπως προέκυψε, κατά τις βραδινές ώρες της περασμένης Δευτέρας (9.03.2026) πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον αύλειο χώρο σχολείου.

Οι μαθητές εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ από το σημείο της έκρηξης περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν δυο πλήρη φιαλίδια βουτανίου, υπολείμματα φιαλιδίου οινοπνεύματος, κροτίδας και μονωτικής ταινίας.

Ο ένας εκ των μαθητών είπε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου: «Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο».

Επίσης συνελήφθησαν οι μητέρες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, οι οποίες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες ανήλικοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν χθες (10.03.2026) από αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου τρεις ημεδαποί ανήλικοι κατηγορούμενοι για έκρηξη, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών/εμπρηστικών υλών ή μηχανισμών στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα ,βραδινές ώρες της 09.03.2026 άγνωστοι πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον αύλειο χώρο εκπαιδευτικού ιδρύματος σε περιοχή του Ηρακλείου.

Από την προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί οι οποίοι εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν χθες (10.03.2026) απογευματινές ώρες ενώ από το σημείο της έκρηξης ,περισυνελλέγησαν και κατασχέθηκαν:

δυο πλήρη φιαλίδια βουτανίου,

υπολείμματα φιαλιδίου οινοπνεύματος, κροτίδας και μονωτικής ταινίας.

Επίσης συνελήφθησαν τρεις ημεδαπές κηδεμόνες των ανηλίκων κατηγορούμενες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες ανήλικοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: patris