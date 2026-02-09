Επί 40 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων να επαναφέρουν στη ζωή κοριτσάκι 2 περίπου ετών που έπεσε σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας το βράδυ της Κυριακής. Το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του και βρέθηκε μέσα στο παγωμένο νερό.

Περαστικοί που το αντιλήφθηκαν ειδοποίησαν άμεσα διερχόμενη ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η οποία έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί παρέλαβαν το νήπιο σε κρίσιμη κατάσταση και το μετέφεραν με περιπολικό στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί, αφού έκαναν ανάνηψη επί 40 λεπτά, κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Παρόλα αυτά το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Νωρίτερα οι γιατροί ρώτησαν τους γονείς για την ηλικία του παιδιού, που εκτίμησαν πως δεν ξεπερνά τα δύο έτη, και εκείνοι απάντησαν πως είναι περίπου 5 ετών.

Στο μεταξύ, οι Αρχές προσήγαγαν και εξετάζουν τον 25χρονο πατέρα του παιδιού, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε στο σιντριβάνι. Τόσο ο πατέρας όσο και η 23χρονη μητέρα του παιδιού θα οδηγηθούν σήμερα Δευτέρα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Μάλιστα, ο πατέρας του 2χρονου κοριτσιού έχει ήδη συλληφθεί και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο». Η ίδια κατηγορία βαραίνει και την μητέρα η οποία όμως, παρουσία αστυνομικών, βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” δίπλα στο παιδί της που νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας.