Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα οι δυο νεαροί τράπερς που έχουν συλληφθεί για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ο πατέρας του ενός και ένας 30χρονος συνεργάτης τους.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας» από την στιγμή που μεταφέρονται στα δικαστήρια:

Οι νεαροί συλληφθέντες, τα βίντεο των οποίων έχουν χιλιάδες θεάσεις στο διαδίκτυο, είχαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων,

κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 1 κιλού και 907,5 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 15 κιλών και 153,5 γραμμαρίων,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

καταμετρητής χρημάτων,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

το χρηματικό ποσό των 51.490 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα και στη συνέχεια του ανακριτή, για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που πουλούσε κάνναβη στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας προσδοκώμενα κέρδη που ξεπερνούν τις 95.000 ευρώ.

Δείτε βίντεο από τους τράπερς:

Μαζί με τους τράπερ συνελήφθησαν δύο ακόμα άτομα, ο πατέρας του ενός, ο οποίος «ήταν υπεύθυνος για την εύρεση, φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη συγκομιδή και φύλαξη των κερδών της εγκληματικής οργάνωσης» και ένας 30χρονος, «υπεύθυνος για τη μεταφορά και διακίνηση των ποσοτήτων».

«Η δράση τους είναι τουλάχιστον επτά μήνες και η διακίνηση γινόταν από τον 30χρονο ο οποίος χρησιμοποιούσε ένα μηχανάκι», λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με επαγγελματική υποδομή και ιεραρχία, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη στο χρόνο εγκληματική τους δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση μεγάλου παράνομου κέρδους».

Να σημειωθεί, δε, πως ο 55χρονος είναι γνωστός στις Αρχές και του αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος της οργάνωσης.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Η έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών έγινε σε πολυκατοικία της Κυψέλης καθώς είχαν διαπιστώσει ότι «κατόπιν προσυνεννοημένων συναντήσεων, διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας σε διάφορα άτομα, πουλώντας την ακατέργαστη κάνναβη προς 2.500 ευρώ το κιλό, και την κατεργασμένη προς 5.000 ευρώ το κιλό».

Οι τέσσερις συλληφθέντες αύριο το πρωί θα απολογηθούν στον Ανακριτή.