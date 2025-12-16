Στον Εισαγγελέα Πειραιά οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Τρίτης 16/12 ο έλληνας Εσκομπάρ» Αλέξανδρος Αγγελόπουλος και οι 4 συνεργάτες του, που έχουν συλληφθεί για το πλοίο «Ουρανία Α», που κατελήφθη από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας με φορτίο κοκαΐνης να πλέει σε διεθνή ύδατα.

Δείτε εικόνες της Ζούγκλας από την μεταφορά του στα δικαστήρια του Πειραιά:

Δείτε βίντεο της Ζούγκλας από την άφιξή τους στα δικαστήρια Πειραιά:

Το σκάφος που μπλόκαρε το γαλλικό Πολεμικό ΝΑυτικό σε συνεργασια με το ελληνικό FBI ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα και έφτασε στη Λατινική Αμερική όπου παρέλαβε τα ναρκωτικά, με σκοπό να τα μεταφέρει στην Ευρώπη. Πιθανολογείται ότι μεγάλο μέρος του φορτίου θα κατέληγε και στην Ελλάδα. Το πλοίο εντοπίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό και ρυμουλκήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας, που συνδράμει την Ελλάδα στη μεγάλη αυτή επιχείρηση ενώ σε αυτό συνελήφθησαν και τα πέντε μέλη του πληρώματος.