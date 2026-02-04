Στον εισαγγελέα Ροδόπης οδηγείται σήμερα ο 55χρονος Έλληνας υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης, κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που είχε εκδοθεί στις 10 Οκτωβρίου. Ο συλληφθείς κατηγορείται από τις γερμανικές Αρχές για υπόθεση δολιοφθοράς σε πολεμικό πλοίο, του Γερμανικού ναυτικού.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 55χρονος εργαζόταν περιστασιακά σε ναυπηγείο στο λιμάνι του Αμβούργου. Φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση μαζί με έναν Ρουμάνο υπήκοο, επίσης εργαζόμενο στο ίδιο ναυπηγείο.

Όπως επισημαίνεται, ο συλληφθείς δεν είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν, τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία του, κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός αποθηκευτικός δίσκος (USB), καθώς και μικρό χρηματικό ποσό. Το υλικό πρόκειται να αποσταλεί για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Κάτοικοι της περιοχής και συγγενικά του πρόσωπα περιγράφουν τον 55χρονο ως έναν ήσυχο άνθρωπο, ο οποίος εργαζόταν ανά διαστήματα στο εξωτερικό. Οι δύο κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025 και ερευνάται η εμπλοκή τους σε ενέργειες που φέρονται να προκάλεσαν φθορές σε περισσότερες από μία κορβέτες, που προορίζονταν για το Γερμανικό πολεμικό ναυτικό και βρίσκονταν αγκυροβολημένες σε ναυπηγείο του Αμβούργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι πράξεις που αποδίδονται στους υπόπτους περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την εισαγωγή λειαντικού υλικού στον χώρο του κινητήρα πλοίου, παρεμβάσεις σε γραμμές τροφοδοσίας νερού, την αφαίρεση καλυμμάτων από δεξαμενές καυσίμων, καθώς και την απενεργοποίηση ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας. Αναφέρεται επίσης η χρήση διαβρωτικής βαφής που προκάλεσε φθορές σε μεταλλικά τμήματα του σκάφους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της κορβέτας «Emden», πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου της, για το Κίελο. Οι έρευνες των αρμοδίων Αρχών, βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται μεταξύ άλλων, εάν οι κατηγορούμενοι ενήργησαν κατόπιν εντολής ή καθοδήγησης τρίτων.