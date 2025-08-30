Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο στις 10:00 η 45χρονη ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οχήματος, που ενεπλάκη σε τροχαίο με άλλο όχημα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Τα δύο αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων όταν κάτω υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το πολυτελές όχημα (η μαύρη Porsche), κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο 27χρονοι, μια γυναίκα και ένας άνδρας, το οποίο δεύτερο όχημα έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Η ιδιοκτήτρια του πολυτελούς αυτοκινήτου παραδέχθηκε στις αρχές ότι ήταν εκείνη που βρισκόταν στο τιμόνι τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν οδηγήσει, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώθηκε από τους ελέγχους.

Η οδηγός συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αιμοληψία, προκειμένου να εξακριβωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της.

Τα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις αναμένονται και ίσως να υπάρχει αποτέλεσμα και σήμερα (30/8).

Να σημειωθεί ότι σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8), κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι η Porsche κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν εμβόλισε το δεύτερο όχημα. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το δεύτερο αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο όχημα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Και οι δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τη γυναίκα να νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις.