Ενώπιον των Δικαστικών Αρχών οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη E.A. για εμπλοκή στη φονική επίθεση με τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου 2010, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Η μεταγωγή στην Αθήνα από την Βρετανία

Η κατηγορούμενη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδευόμενη από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI»). Αφού διανυκτέρευσε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), σήμερα θα μεταφερθεί στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης και την παραπομπή της στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί.

Ο ρόλος και τα ευρήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., η 46χρονη ζούσε τα τελευταία έξι χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας, όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια. Στη δικογραφία, της αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στην ομάδα που προκάλεσε τις καταστροφές, καθώς στεκόταν δίπλα στον άνδρα που έσπασε τη τζαμαρία για να πεταχτούν οι μολότοφ.

Η ταυτοποίησή της κατέστη δυνατή χάρη σε νέες μεθόδους ψηφιακής ανάλυσης και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία εξέτασαν το οπτικοακουστικό υλικό από την ημέρα του εμπρησμού. Η συγκριτική εξέταση επικεντρώθηκε σε ανατομικά χαρακτηριστικά (ύψος, αυτιά, μαλλιά) καθώς και σε λεπτομέρειες από ρούχα, παπούτσια και αντικείμενα που έφερε η ύποπτος.

Δείτε βίντεο από την μεταγωγή της:

Η σύλληψη στο Γκάτγουικ και η θέση της 46χρονης

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, έπειτα από ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Interpol. Η ίδια, μετά την ενημέρωσή της για τη συμπερίληψη του ονόματός της στη δικογραφία, επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών δηλώνοντας αθώα και εκφράζοντας τη βούλησή της να παρουσιαστεί στη Δικαιοσύνη για να δώσει εξηγήσεις.

Η δήλωση της στην «Ζούγκλα»

Μιλώντας αποκλειστικά στην «Ζούγκλα» το προηγούμενο διάστημα -και πριν ενεργοποιηθεί το διεθνές ένταλμα σε βάρος της- είχε πει ότι θα συνεργαστεί με τις Διωκτικές Αρχές και είχε αποκαλέσει «άθλιο γεγονός» τις δολοφονίες των υπαλλήλων της Marfin. Ξεκαθάρισε μάλιστα, πως θα επέστρεφε στην Ελλάδα και σκόπευε να τεθεί στην διάθεση των Αρχών.

Η δήλωσή της αυτούσια: «Δηλώνω ότι επιστρέφω στην Ελλάδα εθελούσια και διατίθεμαι στις Διωκτικές Αρχές για την όποια έρευνα κάνουν, έχοντας την ελπίδα για δίκαιη αντιμετώπιση, καθώς είμαι αθώα και δεν έχω την παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin».

Βασικοί κατηγορούμενοι είναι οι δύο προφυλακισμένοι 42χρονοι

Η 46χρονη, όπως και οι δύο συλληφθέντες, ανήκαν σε ομάδα αντιεξουσιαστών που οργανωμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, μπήκαν στις 5 Μαΐου 2010 στη Marfin, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν το υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, έσπασαν το τζάμι της Τράπεζας και πέταξαν μέσα βόμβες μολότοφ, τη στιγμή που οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια.

Οι δύο 42χρονοι είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για την υλοποίηση της επίθεσης. Στον άλλον, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος και φέρεται να ήταν εκείνος ο οποίος έσπασε τη τζαμαρία της Τράπεζας, ώστε να πέσουν στο εσωτερικό οι βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν τη φωτιά.

Και οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.