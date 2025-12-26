Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας (26/12) ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψή του ανήμερα των Χριστουγέννων, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η σύζυγός του κατηγορώντας τον για ενδοοικογενειακή απειλή.

Το περιστατικό για το οποίο ακολούθησε η καταγγελία σημειώθηκε το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου, όταν ο μουσικός μετέβη στο σπίτι όπου βρισκόταν η σύζυγός του και τα παιδιά τους στην Τρίπολη και ακολούθησε μεταξύ τους έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Η γυναίκα προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης και υπέβαλε την μήνυση σε βάρος του.

Δικηγόρος της συζύγου του Άρη Μουγκοπέτρου, είναι ο Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, πρώην δικηγόρος του μουσικού, στην υπόθεση του ατυχήματος με την κροτίδα, όπου ο καλλιτέχνης είχε χάσει τα δάχτυλά του. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος, παραιτήθηκε από την υπόθεση αυτή και ανέλαβε την σύζυγο του Άρη Μουγκοπέτρου η οποία κατέθεσε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του ο κ. Παπαναστασίου, η κίνησή του αυτή έγινε κατόπιν, διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον «τρόπο χειρισμού της υπόθεσης αυτής, που κατέστησε πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης».

Η μήνυση της συζύγου, οδήγησε τους αστυνομικούς του τμήματος της Τρίπολης, να προχωρήσουν στη σύλληψη του μουσικού, ο οποίος είχε μεταβεί μόνος του στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να υποβάλλει και εκείνος μήνυση στην σύζυγό του για αρπαγή ανηλίκου. Του πέρασαν χειροπέδες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και ο Άρης Μουγκοπέτρος, πέρασε την νύχτα των Χριστουγέννων στα κρατητήρια της Τρίπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα και ο Άρης Μουγκοπέτρος, είχε φύγει από το σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα στη σύζυγό του Άρη Μουγκοπέτρου δόθηκε panic button από τις Αρχές.

Από την πλευρά του ο Άρης Μουγκοπέτρος υποστήριξε μέσω του δικηγόρου του που μίλησε στο MEGA, ότι όλα ξεκίνησαν όταν προσπάθησε να δει τα παιδιά του την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος δια του δικηγόρου του κάνει λόγο για «προσχηματική μήνυση» ενώ είχαν ραντεβού για να πάρει τα παιδιά στις 5 το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο δικηγόρος του Μουγκοπέτρου, όταν δεν βρήκε τη σύζυγο και τα παιδιά στο σπίτι, ο ίδιος πήγε στο κατάστημα του αδελφού της και επειδή ούτε εκεί δεν βρήκε κάποιον, πήγε στο τοπικό ΑΤ για να ζητήσει να εντοπίσουν τη γυναίκα του. Εκεί ήταν που ενημερώθηκε για τη μήνυση σε βάρος του με αποτέλεσμα να συλληφθεί με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να υποβάλει και αυτός μήνυση σε βάρος της συζύγου του.