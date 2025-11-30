Στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα (1/12) ο 40χρονος Τούρκος υπήκοος που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (28/11) συνελήφθη στο Τελωνείο Κήπων από ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με ελεγκτές κτηνιάτρους του ΥΠΑΑΤ, με 8.000 παράνομα εμβόλια κατά της ευλογιάς προερχόμενα από την Τουρκία.

Τα εμβόλια με τις ενδείξεις POXVAC και POXDOLL ήταν τοποθετημένα σε αποσκευές κάτω από το ρεζερβουάρ του Τουρκικής προέλευσης αυτοκινήτου.

Τα εμβόλια επρόκειτο να διατεθούν στη χώρα μας σε κτηνοτρόφους για την εξάλειψη της ευλογιάς.

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Ο 40χρονος Τούρκος υπήκοος κρατείται το τελευταίο διήμερο στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Ανάλογο περιστατικό αντιμετωπίσθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο τελωνείο Κήπων όταν 60χρονος προσπάθησε να περάσει από το Τελωνείο στους Κήπους 1200 δόσεις εμβολίων κατά της ευλογιάς.