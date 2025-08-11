Εντυπωσιακές εικόνες από την Πανσέληνο του Αυγούστου, στο ναό του Ποσειδώνα, στο Σούνιο, δημοσίευσε η Ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στην «Σελήνη του Οξύρρυγχου» που ανατέλλει πίσω από τον Ναό του Ποσειδώνα στην Ελλάδα.

Και γράφει πως το όνομα «Σελήνη του Οξύρρυγχου» προέρχεται από τους αρχαίους ιθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής, ιδιαίτερα από εκείνους της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, που θεωρούσαν τον Αύγουστο και αυτή την Υπερπανσέληνο, ως μια ιδιαίτερα ευνοϊκή εποχή για το ψάρεμα οξύρρυγχου.

«Αυτή η τελευταία πανσέληνος του καλοκαιριού, που κορυφώθηκε στις 9 Αυγούστου, γράφει η Ιταλικη εφημερίδα, συνοδεύτηκε από την βροχή των Περσείδων στον ουρανό, ένα φαινόμενο με μετεωρίτες που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο 12 Αυγούστου».

