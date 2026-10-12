Ο Κορυδαλλός είναι πλέον το νέο σπίτι του ζεύγους Καμπούρη, μετά την προφυλάκιση και των δύο για την απάτη στο Δημόσιο, που ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η Άννα Συνούλη, που αναφέρονται ως «αρχηγικά μέλη» της εγκληματικής οργάνωσης, μέχρι και την τελευταία στιγμή, μετά το τέλος των απολογιών, πίστευαν ότι θα γλιτώσουν τη φυλακή. Διαψεύστηκαν όμως.

Οι απολογίες του ζεύγους Καμπούρη

Οι απολογίες ήταν μαραθώνιες και για τους 11 κατηγορούμενους, με τους πέντε από αυτούς να κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι.

Ο Φίλιππος Καμπούρης παραδέχτηκε στην απολογία του ότι ήταν αφανής εταίρος στις εταιρείες και έβαζε «αχυρανθρώπους», καθώς δεν μπορούσε ως πρόεδρος κόμματος να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης νυκτερινών κέντρων, διασκέδασης ή καταστημάτων εστίασης.

Για τους εργαζόμενους που συνέχιζαν να είναι ασφαλισμένοι εν αγνοία τους, είπε ότι φταίνε οι λογιστές.

Η σύζυγός του από την άλλη υποστήριξε:

«Ουδέποτε συμμετείχα σε οποιονδήποτε σχεδιασμό σύστασης εταιρειών, με σκοπό τη δημιουργία ανεξόφλητων οφειλών προς το Δημόσιο ή τον ΕΦΚΑ. Ουδέποτε αποφάσισα ή έδωσα εντολή για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ή φόρων. Ουδέποτε υπέβαλα εν γνώσει μου ψευδείς δηλώσεις προς δημόσιες Αρχές ή ασφαλιστικούς οργανισμούς, ούτε απέκρυψα πραγματικά περιστατικά. Η τυπική αναγραφή μου ως διαχειρίστριας της εταιρείας (σ.σ. αναφέρεται η εταιρεία) δεν αρκεί για τη θεμελίωση ποινικής ευθύνης για απάτη».

Ο προφυλακισμένος λογιστής από την πλευρά του τα ρίχνει στον Φίλιππο Καμπούρη:

«Δεν είχα την ιδιότητα του εργοδότη ή του διαχειριστή, ούτε εξουσία να αποφασίζω ή να εκτελώ πληρωμές για λογαριασμό των εταιρειών. Η τήρηση και απεικόνιση των λογιστικών στοιχείων δεν ισοδυναμεί με έλεγχο της πραγματικής καταβολής των οφειλών από τους υπόχρεους. Όπως προανέφερα η μεγάλη πλειοψηφία των πελατών των λογιστικών γραφείων έχουν οφειλές προς το Δημόσιο. Πώς είναι δυνατόν ένας λογιστής να γνωρίζει εάν αυτές οι οφειλές είναι πραγματικές και οφείλονται σε οικονομική δυσχέρεια ή είναι μέρος σχεδίου απατηλής συμπεριφοράς κατά του Ελληνικού Δημοσίου;

Η καταγγέλλουσα είχε απευθυνθεί όπως υποστήριξε σε διάφορες ελεγκτικές Αρχές όπως η αρμόδια ΔΟΥ, το ΙΚΑ κλπ, πλην όμως μόνο η οικονομική αστυνομία μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε συνδυασμό με καταθέσεις και υλικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατάφερε να αποκαλύψει τις πραγματικές προθέσεις του κ. Καμπούρη.

Το κράτος έχει την δυνατότητα με νομοθετική ρύθμιση, να απαγορεύσει σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που οφείλουν να συστήνουν νέες εταιρείες, όμως δεν το κάνει. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν όταν ένα λογιστικό γραφείο που έχει ένα πελάτη πολλά χρόνια, να του πει ότι δεν σου συστήνω νέες εταιρείες, επειδή οι παλιές σου οφείλουν χρέη προς το Δημόσιο;».

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς το ζεύγος Καμπούρη ελέγχεται και για φοροδιαφυγή.