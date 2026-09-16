Αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου και η μεταγωγή των γιατρών πρόκειται να γίνει αύριο νωρίς το πρωί.

Υπενθυμίζουμε πως η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αρχικά το κατηγορητήριο αφορούσε το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, ωστόσο στη συνέχεια αναβαθμίστηκε.

Η απόφαση των δικαστικών Αρχών για την προφυλάκιση των δύο γιατρών, ελήφθη μετά τις απολογίες τους, οι οποίες διήρκησαν περίπου 18 ώρες. Οι συνήγοροι των γιατρών της Καρνεάδου ανακοίνωσαν, επίσης, πως θα προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Τι έδειξαν τα ψηφιακά ντοκουμέντα από το ιατρείο της Καρνεάδου;

Η έκθεση της ΔΕΕ καταγράφει ως έναρξη της θεραπείας στις 14:14:42, περίπου έντεκα λεπτά αργότερα, στις 14:25:32 ενεργοποιήθηκε ο πρώτος συναγερμός για την πίεση στη γραμμή φλεβικής επιστροφής του αίματος.

Ο επόμενος συναγερμός χτύπησε στις 14:26:32, στο διάγραμμα αυτού, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα η σχετική ένδειξη λαμβάνει ολοένα και υψηλότερες τιμές.

Η πρώτη έναρξη ανταλλαγής αίματος καταγράφεται στις 14:37:46 και στις 15:22:54 η θεραπεία σταματάει ενώ στις 15:23:09 ενεργοποιείται και τρίτος συναγερμός. Ακόμη δύο συναγερμοί χτύπησαν στις 15:45:10 και στις 15:45:26. Σχεδόν ένα λεπτό αργότερα, στις 15:46 ακριβώς το μηχάνημα καταγράφει έναρξη ανταλλαγής αίματος και 15 δευτερόλεπτα μετά πραγματοποιείται παύση θεραπείας. Στις 16:28:17 καταγράφεται μετάβαση στη διαδικασία επιστροφής αίματος.

Τα παραπάνω δεδομένα αξιολογούνται από τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές προκειμένου να δοθούν ακριβείς απαντήσεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, λίγο πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης χάσει τη ζωή του.

Στο μικροσκόπιο τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών

Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι τι καταγράφηκε στα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων γιατρών από τα μισά της θεραπείας πλασμαφαίρεσης μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ;

Η συμπληρωματική έκθεση της ΔΕΕ που παρουσιάζει η «Ζούγκλα» δείχνει την δραστηριότητα που κατέγραψαν οι συσκευές της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου την τραγική ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Για μεγάλο χρονικό διάστημα τα δύο κινητά τηλέφωνα παρέμειναν απενεργοποιημένα.

Σύμφωνα με την έκθεση η θεραπεία σταμάτησε για πρώτη φορά στις 15:22:54, το κινητό της Ιωάννας Γάκα ήταν ήδη κλειδωμένο από τις 15:21:55. Παρέμεινε έτσι ως τις 15:27:06 και στη συνέχεια ξεκλειδώθηκε στις 15:27:42.

Η συσκευή της γιατρού άνευ ειδικότητας δέχθηκε κλήση στις 15:33, η οποία δεν απαντήθηκε. Εξετάζεται το ποιος κάλεσε την γιατρό την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι της ιδιωτικής κλινικής.

Από τις 15:27:42 μέχρι την 16:48:26, το κινητό της Ιωάννας Γάκα παρέμεινε απενεργοποιημένο. Το διάστημα αυτό είχε κληθεί το ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε στο ιατρείο στις 16:26 και στη συνέχεια μετέφερε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Για το κινητό του Ηλία Θεοδωρόπουλου, η έκθεση καταγράφει διαδοχικές περιόδους απενεργοποίησης.

Από τις 15:45:37 ως τις 15:51:03, δηλαδή για πέντε λεπτά και 26 δευτερόλεπτα παρέμεινε κλειδωμένο, όπως επίσης και από τις 15:52:58 έως τις 16:00:53 για 7 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Στις 16:01:48 η συσκευή του παθολόγου απενεργοποιήθηκε εκ νέου και παρέμεινε έτσι για 47 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα, ως τις 16:49:17.

Τα δύο κινητά τηλέφωνα ξεκλείδωσαν περίπου την ίδια στιγμή, προβληματίζοντας τις Αρχές. Οι δύο γιατροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ ακριβώς στις 16:23, δηλαδή μια ώρα από την διακοπή της θεραπείας, την ώρα εκείνη τα κινητά τους ήταν κλειδωμένα, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω στοιχεία.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από το ψηφιακό χρονολόγιο είναι πολλά και χρήζουν απαντήσεων για να δοθεί φως στη σκοτεινή υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.