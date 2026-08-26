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Η παρουσία του εντυπωσιακού superyacht “H3”, μήκους 107 μέτρων, στον Πόρο και τα νησιά του Αργοσαρωνικού επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι η Ελλάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον παγκόσμιο θαλάσσιο τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες:

Το γιοτ ανήκει στον Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχο Waleed bin Ibrahim Al Ibrahim, ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου μέσων ενημέρωσης Middle East Broadcasting Center, γνωστό ως MBC Group. 

Ο Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος Waleed bin Ibrahim Al Ibrahim

Η επιλογή των ελληνικών θαλασσών από διεθνούς κύρους προσωπικότητες και κροίσους της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας αναδεικνύει τη μοναδικότητα, την ομορφιά και τις απεριόριστες δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας στον τομέα του yachting.

Δήλωση Cpt. Γιώργου Βάλλη για την παρουσία του υπερπολυτελούς superyacht «H3» στον Πόρο και τον Αργοσαρωνικό

«Η παρουσία του εντυπωσιακού superyacht &quot;H3&quot;, μήκους 107 μέτρων, στον Πόρο και τα νησιά του Αργοσαρωνικού επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι η Ελλάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον παγκόσμιο θαλάσσιο τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Η επιλογή των ελληνικών θαλασσών από διεθνούς κύρους προσωπικότητες και κροίσους της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας αναδεικνύει τη μοναδικότητα, την ομορφιά και τις απεριόριστες δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας στον τομέα του yachting.

Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., παραμένω προσηλωμένος στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών, της ασφάλειας και της επαγγελματικής αριστείας των ελληνικών πληρωμάτων, ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο ναυτιλιακό και τουριστικό χάρτη».

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