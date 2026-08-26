Η παρουσία του εντυπωσιακού superyacht “H3”, μήκους 107 μέτρων, στον Πόρο και τα νησιά του Αργοσαρωνικού επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι η Ελλάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον παγκόσμιο θαλάσσιο τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες:

Το γιοτ ανήκει στον Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχο Waleed bin Ibrahim Al Ibrahim, ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου μέσων ενημέρωσης Middle East Broadcasting Center, γνωστό ως MBC Group.

Η επιλογή των ελληνικών θαλασσών από διεθνούς κύρους προσωπικότητες και κροίσους της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας αναδεικνύει τη μοναδικότητα, την ομορφιά και τις απεριόριστες δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας στον τομέα του yachting.

Δήλωση Cpt. Γιώργου Βάλλη για την παρουσία του υπερπολυτελούς superyacht «H3» στον Πόρο και τον Αργοσαρωνικό

«Η παρουσία του εντυπωσιακού superyacht "H3", μήκους 107 μέτρων, στον Πόρο και τα νησιά του Αργοσαρωνικού επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι η Ελλάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον παγκόσμιο θαλάσσιο τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Η επιλογή των ελληνικών θαλασσών από διεθνούς κύρους προσωπικότητες και κροίσους της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας αναδεικνύει τη μοναδικότητα, την ομορφιά και τις απεριόριστες δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας στον τομέα του yachting.

Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., παραμένω προσηλωμένος στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών, της ασφάλειας και της επαγγελματικής αριστείας των ελληνικών πληρωμάτων, ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο ναυτιλιακό και τουριστικό χάρτη».