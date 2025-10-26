Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Στους δρόμους έχει … ξεχυθεί η Τροχαία, η οποία, λόγω της 28ης Οκτωβρίου, έχει εντείνει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής, οι Αρχές έβαλαν στοπ σε παράνομους αγώνες με μοτοσικλέτες, για τους οποίους οι «προσκλήσεις» εστάλησαν διαδικτυακά.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου. Άνδρες της Ο.Ε.Π.Τ.Α., με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., εντόπισαν πλήθος μηχανών και απέτρεψαν τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ συνελήφθη ο διοργανωτής τους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις, με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και δύο ζεύγη πινακίδων.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν:

16 για δυσδιάκριτες πινακίδες, καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους,

14 για πρόκληση θορύβου,

2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

1 για ΚΤΕΟ,

1 για έλλειψη καθρεπτών και

5 για λοιπές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι συνελήφθη και άλλος ένας οδηγός για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί από τις 16 Οκτωβρίου, από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

Σωρεία ελέγχων και στο Περιστέρι

Μια μέρα νωρίτερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, οι Αρχές έκαναν «σαφάρι» και στο Περιστέρι. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 87 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών, έλλειψη σιγαστήρα κ.α.

Ακόμα, αφαιρέθηκαν οκτώ άδειες κυκλοφορίας, 13 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 12 οχήματα.

Χιλιάδες παραβάσεις σε όλη την Αττική

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 23 έως και 26 Οκτωβρίου, σε οδικούς άξονες της Αττικής, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί από το σύνολο των Υπηρεσιών Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), βεβαιώθηκαν συνολικά 3.207 παραβάσεις και συνελήφθησαν 12 οδηγοί, εκ των οποίων έξι που οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος (άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα).

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων:

192 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,

74 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

167 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

117 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος,

96 παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

186 παραβάσεις για είσοδο στο δακτύλιο,

14 παραβάσεις για οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα,

81 παραβάσεις για έλλειψη ΚΤΕΟ,

35 παραβάσεις για ανασφάλιστα οχήματα,

41 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και

609 λοιπές παραβάσεις.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ως άνω εξόρμησης ακινητοποιήθηκαν 292 οχήματα, ενώ μεταφέρθηκαν με γερανό 162 εξ’ αυτών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, με τις σε βάρος τους δικογραφίες, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.