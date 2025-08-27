Μια νέα πρόταση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις κατέθεσε ο Δήμος Αθηναίων με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης «εικαστικής ρύπανσης» σε κτίρια, δρόμους και μνημεία της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, προτείνεται να απαγορευθεί η πώληση υλικών που χρησιμοποιούνται για γκράφιτι ,όπως σπρέι και μαρκαδόροι, σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Η πρόταση, που θα σταλεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης , δεν περιορίζεται μόνο στα φυσικά καταστήματα, αλλά επεκτείνεται και στις ηλεκτρονικές αγορές. Στα μέτρα περιλαμβάνονται:

Υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας κατά την αγορά.

Τοποθέτηση σαφούς σήμανσης στα σημεία πώλησης.

Διάθεση υλικών μόνο με παραστατικά σε επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα.

Το βρετανικό προηγούμενο

Η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, μιλώντας το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θεωρείται ότι έχει συμβάλει στη μείωση του βανδαλισμού δημόσιων χώρων. «Δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα από μόνο του, αλλά είναι ένα εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε καλύτερα την πόλη», σημείωσε χαρακτηριστικά.