Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει σε αρκετές περιοχές τους 40-42 βαθμούς. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας της επικράτειας σημειώθηκαν στην Πελοπόννησο και στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε σχετικό χάρτη, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 ° C σε 196 από τους 544 ενεργούς σταθμούς, τους 40 ° C σε 39 σταθμούς και τους 42 ° C σε 3 σταθμούς. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία της χώρας ήταν ίση με 35.6 ° C.

Ειδικότερα για τον νομό Αττικής και την πόλη της Αθήνας, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε και τους 39-40 ° C, στο ΣΚΑ (40.0 ° C), στο Ζεφύρι (39.9 ° C) και στη Σαλαμίνα (39.8 ° C).

Σημαντική πτώση έως 10 ° C παρατηρήθηκε στη Δυτική Ελλάδα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα (26/07).

Στον χάρτη του meteo.gr/ ΕΑΑ που επισυνάπτεται παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας ξεπέρασε τους 37 ° C.