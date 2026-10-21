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Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης, Δανάη Μαραγκού
Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται η Αθήνα και περισσότερες από 50 πόλεις της χώρας, καθώς μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ), αλλά και εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Υγεία πραγματοποιούν μαζικές συγκεντρώσεις και πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια.
Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται τα οξυμένα προβλήματα της δημόσιας παιδείας, το αυξημένο κόστος σπουδών και φοιτητικής στέγης, οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και τα γενικότερα αιτήματα για αυξήσεις μισθών και ενίσχυση του κράτους πρόνοιας.
Δείτε live από την κινητοποίηση:
Δείτε εικόνες από την κινητοποίηση:
Το κεντρικό ραντεβού των διαδηλωτών της Αθήνας είχε δοθεί στα Προπύλαια. Εκεί ένωσαν τις φωνές τους εκπαιδευτικά σωματεία, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι, καθώς και εργαζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Δείτε βίντεο από τις προσυγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας:
Η «Ζούγκλα» παρακολουθεί και μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις:
Σε εξέλιξη η πορεία στην Πάτρα
Στην Πάτρα χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι βγήκαν στον δρόμο . Δείτε εικόνα από το thebest.
Εικόνες από την πορεία που είναι σε εξέλιξη στο Ηράκλειο της Κρήτης
Ξεκίνησε η πορεία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δείτε εικόνες από το ekriti.gr:
Εικόνες από την συγκέντρωση στην Αθήνα
Ασφαλή σχολικά κτήρια και αύξηση των κονδυλίων για την δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση είναι τα κεντρικά συνθήματα στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Αθήνας. Δείτε εικόνες:
Βίντεο από την πορεία στην Θεσσαλονίκη
“Παλεύουμε για δημόσια, δωρεάν Παιδεία”, αναγράφει το κεντρικό πανό στην κινητοποίηση της συμπρωτεύουσας, που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη, σύμφωνα με το thestival.
Δείτε βίντεο από την πορεία:
Δέκα προσαγωγές από την Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας
Δέκα προσαγωγές υπόπτων έγιναν από την αστυνομία πριν λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας.
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Με πανό και μπαλόνια η κινητοποίηση στην Αθήνα - Κλείνει η οδός Πανεπιστημίου
Ξεκίνησε η κινητοποίηση φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της Αθήνας.
Κλειστή η οδός Πανεπιστημίου για τα οχήματα. Δείτε βίντεο:
Σε ρυθμό κινητοποιήσεων και η Πάτρα
Σε απεργιακούς ρυθμούς κινείται και η Πάτρα όπου έχουν προγραμματιστεί δύο συγκεντρώσεις. Μια στο Εργατικό Κέντρο και μία στην πλατεία Γεωργίου.
Η συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας -όπως γράφει το thebest- έχει ξεκινήσει, ενω πριν λίγο έγινε η έναρξη πορείας από την πλατεία Γεωργίου.
Ξεκίνησε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη
Φοιτητές και μαθητές της Θεσσαλονίκης διαδηλώνουν σήμερα Τετάρτη, στο πλαίσιο του πανεκπαιδευτικού συλλαλητήριου.
Σύμφωνα με το Rthess στη συγκέντρωση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, με τους φοιτητές να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Σε εξέλιξη η κινητοποίηση στο Ηράκλειο
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πανεκπαιδευτική κινητοποίηση στο Ηράκλειο, με μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και υγειονομικούς να συγκεντρώνονται στην πλατεία Ελευθερίας, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα της εκπαίδευσης και της δημόσιας υγείας.
Στη συγκέντρωση -σύμφωνα με το Creta24– συμμετέχουν μεταξύ άλλων φοιτητικοί σύλλογοι, το συντονιστικό των μαθητών, η Ένωση Γονέων Ηρακλείου και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», καθώς και καθηγητές, δάσκαλοι και υγειονομικοί.
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας
Επί ποδός βρίσκονται περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί στην πρωτεύουσα, με αυξημένη παρουσία γύρω από κυβερνητικά κτίρια, πρεσβείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πραγματοποιούνται έλεγχοι, ενώ καταστηματάρχες στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν προληπτικά σε προστατευτικές ενέργειες στις προσόψεις των καταστημάτων τους.
Παράλληλα, αρκετά κοσμηματοπωλεία της περιοχής άδειασαν τις προθήκες τους από πολύτιμα αντικείμενα, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα ασφαλείας απέναντι στο ενδεχόμενο πρόκλησης υλικών ζημιών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.
Τα σημεία των συγκεντρώσεων
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Αθήνα: Η κεντρική πανεκπαιδευτική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση συνταξιούχων στην Πλατεία Κοτζιά, ενώ υγειονομικοί και εργαζόμενοι στο Δημόσιο διαδηλώνουν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
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Περιφέρεια: Αντίστοιχες κινητοποιήσεις, πορείες και συμβολικές δράσεις (όπως στήσιμο σκηνών σε κεντρικά σημεία) λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου), την Πάτρα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, τη Λάρισα και τον Βόλο.
Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Λόγω των προγραμματισμένων πορειών, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν εκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και γύρω από την Πλατεία Συντάγματος.
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Μετρό: Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε από τις 11:00 π.μ., με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις.
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Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Κινούνται με μεταβολές στα δρομολόγιά τους, καθώς οι λεωφορειογραμμές που διέρχονται από το κέντρο εκτρέπονται ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.
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