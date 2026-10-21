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Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης, Δανάη Μαραγκού

Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται η Αθήνα και περισσότερες από 50 πόλεις της χώρας, καθώς μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ), αλλά και εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Υγεία πραγματοποιούν μαζικές συγκεντρώσεις και πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται τα οξυμένα προβλήματα της δημόσιας παιδείας, το αυξημένο κόστος σπουδών και φοιτητικής στέγης, οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και τα γενικότερα αιτήματα για αυξήσεις μισθών και ενίσχυση του κράτους πρόνοιας.

Δείτε live από την κινητοποίηση:

Δείτε εικόνες από την κινητοποίηση:

Το κεντρικό ραντεβού των διαδηλωτών της Αθήνας είχε δοθεί στα Προπύλαια. Εκεί ένωσαν τις φωνές τους εκπαιδευτικά σωματεία, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι, καθώς και εργαζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Δείτε βίντεο από τις προσυγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας:

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