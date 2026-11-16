Από νωρίς το πρωί θα πρέπει να προσέξουν πού θα παρκάρουν όσοι κινηθούν αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου επεκτείνονται από τις 06:00, ενώ οι δρόμοι θα κλείνουν σταδιακά για τις πορείες: από το μεσημέρι στην πρωτεύουσα και από τις 16:00 στη Θεσσαλονίκη.

Αθήνα: Μέχρι τη 1 το μεσημέρι ανοιχτό το Πολυτεχνείο

Οι πύλες του ιστορικού Πολυτεχνείου στην Πατησίων θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 13:00. Η πρόσβαση για όσους θέλουν να αφήσουν ένα λουλούδι γίνεται από την κεντρική πύλη, τη Στουρνάρη και την Τοσίτσα. Τα κτίρια παραμένουν κλειστά για το κοινό. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα, με δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της Τροχαίας, των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους στο κέντρο και επιτήρηση από αέρος με drones και ελικόπτερο. Από την Πατησίων ως τους Αμπελοκήπους: Πού αλλάζει η κυκλοφορία

Γύρω από το Πολυτεχνείο, οι ρυθμίσεις ισχύουν ήδη και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου. Αφορούν την Πατησίων, από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου και στα δύο ρεύματα, τη Στουρνάρη από την πλατεία Εξαρχείων έως την Γ΄ Σεπτεμβρίου, την Τοσίτσα, τον πεζόδρομο Πολυτεχνείου και την πλατεία Εξαρχείων. Περιλαμβάνονται επίσης τμήματα των οδών Μπουμπουλίνας, Τζωρτζ, Μπόταση, Κάνιγγος, Σολωμού, Καποδιστρίου, Χαλκοκονδύλη, Αβέρωφ, Βερανζέρου, Σπύρου Τρικούπη και Σόλωνος. Οι διακοπές γίνονται ανάλογα με την κίνηση.

Την Τρίτη, από τις 06:00, η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επεκτείνεται κατά μήκος της πορείας και στους γύρω δρόμους. Από το μεσημέρι και μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων η Τροχαία θα διακόπτει σταδιακά την κυκλοφορία. Για τους οδηγούς, τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

Ομόνοια – Σύνταγμα: Οι ρυθμίσεις καλύπτουν τις δύο πλατείες, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, την Ακαδημίας, την Αθηνάς, τη Φιλελλήνων και τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Επηρεάζονται επίσης τμήματα της Αιόλου και της Ερμού, η Πειραιώς από την Ιερά Οδό έως την Ομόνοια και η Συγγρού από την Αθανασίου Διάκου έως την Αμαλίας.

Οι ρυθμίσεις καλύπτουν τις δύο πλατείες, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, την Ακαδημίας, την Αθηνάς, τη Φιλελλήνων και τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Επηρεάζονται επίσης τμήματα της Αιόλου και της Ερμού, η Πειραιώς από την Ιερά Οδό έως την Ομόνοια και η Συγγρού από την Αθανασίου Διάκου έως την Αμαλίας. Βασιλίσσης Σοφίας – Αλεξάνδρας: Τα μέτρα αφορούν και τα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος των δύο λεωφόρων, καθώς και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη. Ρυθμίσεις προβλέπονται επίσης γύρω από την πλατεία Μαβίλη και στις οδούς που συνδέουν τη Βασιλίσσης Σοφίας με τη Μιχαλακοπούλου.

Τα μέτρα αφορούν και τα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος των δύο λεωφόρων, καθώς και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη. Ρυθμίσεις προβλέπονται επίσης γύρω από την πλατεία Μαβίλη και στις οδούς που συνδέουν τη Βασιλίσσης Σοφίας με τη Μιχαλακοπούλου. Από τα βόρεια και τα ανατολικά προς το κέντρο: Στην Κηφισίας επηρεάζεται η κάθοδος από την Κατεχάκη έως την Αλεξάνδρας και στη Μεσογείων η κάθοδος από την Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου. Στη Μιχαλακοπούλου τα μέτρα αφορούν και τα δύο ρεύματα, μεταξύ Φειδιππίδου και Σπύρου Μερκούρη. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου αφορούν το ρεύμα προς Κηφισιά και στην Αρδηττού το ρεύμα προς Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Ήδη ακολουθούν τροποποιημένες διαδρομές γύρω από τα Εξάρχεια, μεταξύ άλλων, τα λεωφορεία 022, 035, 054, 224, 608, 622, Α7 και Α8 και τα τρόλεϊ 2, 3, 4, 5, 11 και 15. Ο ΟΑΣΑ έχει προβλέψει διαφορετικές παρακάμψεις ανά κατεύθυνση, ανάλογα με το ποιο τμήμα δρόμου κλείνει η Τροχαία.

Μετρό Αθήνας: Για τις 14:00 αναμένεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κλείσιμο των σταθμών Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής. Μέχρι την ενημέρωση της Δευτέρας, η ΣΤΑΣΥ δεν είχε επιβεβαιώσει επίσημα τη λίστα και την ώρα για την πορεία.

Θεσσαλονίκη: Έξι σταθμοί κλείνουν στις 16:00

Στη Θεσσαλονίκη η απόφαση για το Μετρό έχει ήδη ανακοινωθεί. Από τις 16:00 της Τρίτης θα κλείσουν, με εντολή της Αστυνομίας, οι σταθμοί Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο. Δεν έχει οριστεί ώρα επαναλειτουργίας· η εταιρεία λειτουργίας του Μετρό θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα θα αρχίσουν σταδιακές διακοπές και εκτροπές στην Εγνατία, την Τσιμισκή, την Εθνικής Αμύνης, την Αγίου Δημητρίου, την Γ΄ Σεπτεμβρίου, την Αγγελάκη, την Αρμενοπούλου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Κωνσταντίνου Καραμανλή. Επηρεάζονται ακόμη η Καρόλου Ντηλ, η Βασιλέως Ηρακλείου και οι πλατείες Δημοκρατίας και ΧΑΝΘ. Τα αστικά λεωφορεία θα αλλάζουν διαδρομή ανάλογα με την εξέλιξη των πορειών.

Για τη στάθμευση, ισχύουν δύο διαφορετικά ωράρια. Έως τις 06:00 της Τετάρτης απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση σε όλη την Αγγελάκη και σε τμήματα της Εθνικής Αμύνης, της Εγνατίας, της Αρμενοπούλου και της Γρηγορίου Λαμπράκη. Από τις 06:00 της Τρίτης έως το τέλος των εκδηλώσεων προστίθενται, μεταξύ άλλων, η Εγνατία από τη Δωδεκανήσου έως την Εθνικής Αμύνης, η Εθνικής Αμύνης από το Σιντριβάνι έως τον Λευκό Πύργο, καθώς και τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Καρόλου Ντηλ, Βασιλέως Ηρακλείου, Καραμανλή, Βενιζέλου, Ολυμπιάδος, Ίωνος Δραγούμη και Βιζυηνού.

Πάτρα, Θεσσαλία, Ήπειρος και Κρήτη: Πού και τι ώρα γίνονται οι συγκεντρώσεις

Στις πόλεις που ακολουθούν, οι ώρες αφορούν τα καλέσματα των διοργανωτών, όχι την έναρξη απαγόρευσης κυκλοφορίας.