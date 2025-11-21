Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, επιτρέπεται η κατάταξη Ελληνίδων στον Στρατό Ξηράς από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το 20ο έτος έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, ενώ ο αριθμός των Ελληνίδων που θα προσκαλείται σε κατάταξη θα καθορίζεται ανά ημερολογιακό έτος.

Η θητεία θα είναι 12μηνη και στόχος είναι οι πρώτες 200 εθελόντριες να καταταγούν μέσα στο 2026. Θα παρουσιαστούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία για την απόκτηση της δεξιότητας και στη συνέχεια θα μετατεθούν πλησίον των συμφερόντων τους

Οι εθελόντριες θα αποκτούν στρατιωτική ιδιότητα, όμοια με αυτή των ανδρών που κατατάσσονται για την εκπλήρωση της κύριας στρατιωτικής τους υποχρέωσης και θα υπάγονται στους ίδιους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς. Όσες εκπληρώνουν εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία, δύνανται να ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Όσες, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, απολύονται οριστικά, θα εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι τη συμπλήρωση του 40ού έτους της ηλικίας τους, και θα εντάσσονται στο «έφεδρο θήλυ προσωπικό».

Διαδικασία επιλογής και κατάταξης

Για την εκπλήρωση εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας δύνανται να κατατάσσονται Ελληνίδες οι οποίες:

⦁ πληρούν τα ηλικιακά όρια

⦁ είναι ικανές κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως δεύτερης (Ι/2)

⦁ δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη.

Όσες επιθυμούν να καταταγούν, θα καταθέτουν αίτηση στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Με την αίτηση συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση περί μη αμετάκλητης καταδίκης σε ποινή κάθειρξης, ενώ η Διεύθυνση Στρατολογικού θα αναζητά αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό γέννησης και αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον καθοριζόμενο για κάθε ημερολογιακό έτος αριθμό των κατατασσόμενων Ελληνίδων, η επιλογή θα πραγματοποιείται βάσει της χρονικής σειράς προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων.

Η Διεύθυνση Στρατολογικού θα παραπέμπει στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους αρμόδια Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή για κρίση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ένταξη σε κατηγορία σωματικής ικανότητας.

Όσες εθελόντριες θα εντάσσονται στις κατηγορίες σωματικής ικανότητας τρίτης (Ι/3) έως πέμπτης (Ι/5), καθώς και όσες δεν παρουσιάζονται στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές εντός της προθεσμίας, θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραπομπής θα αναρτάται άμεσα στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΣ ο πίνακας των υποψηφίων που γίνονται δεκτές, κυρωμένος από τον Αρχηγό ΓΕΣ, ώστε να προσκληθούν ονομαστικά, αλλά και ο πίνακας των απορριπτομένων υποψηφίων, όπου θα αναγράφεται και ο λόγος του αποκλεισμού, με την επιφύλαξη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ θα καθορίζεται ο χρόνος και το κέντρο κατάταξης και θα αποστέλλονται στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες τα Σημειώματα Κατάταξης, τα οποία θα επιδίδονται στις εθελόντριες αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου αντιπροσώπου ή μέσω μηνύματος στην προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέλος, η κατάταξη θα πραγματοποιείται έως τα τέλη Ιουνίου του κάθε έτους.