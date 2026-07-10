Πολυήμερη περιοδεία σε κρίσιμες στρατιωτικές δομές και ακριτικές περιοχές της χώρας πραγματοποίησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις στην Περιοχή Ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας, καθώς και στην 98 Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής.

Στο πλευρό του βρίσκονταν ανώτατοι αξιωματικοί και συγκεκριμένα ο Διοικητής της ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR, Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, αλλά και ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, Αντιστράτηγος Δημήτριο Βακεντής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε αυτές τις ζώνες.

Η δραστηριότητα ξεκίνησε από το Επιτηρητικό Φυλάκιο «ΓΡΑΜΜΟΥ», το οποίο υπάγεται στην Περιοχή Ευθύνης της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, όπου ο Αρχηγός ενημερώθηκε αναλυτικά για τις τρέχουσες συνθήκες.

Η περιοδεία συνεχίστηκε με επιτόπιες επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βόρειας Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση στο Στρατόπεδο «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στην περιοχή του Άργους Ορεστικού, ενώ ακολούθησε ανάλογη παρουσία στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» στο Αμύνταιο.

Εκεί, τα στελέχη της ηγεσίας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους των στρατοπέδων, να συνομιλήσουν με το προσωπικό και να διαπιστώσουν το επίπεδο οργάνωσης των συγκεκριμένων μονάδων.

Την Τρίτη 07 Ιουλίου 2026, ο Αρχηγός μετέβη στη μικρόνησο Οθωνοί, όπου επισκέφθηκε το ΕΦ «ΟΘΩΝΩΝ» και ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2026, ο Αρχηγός επισκέφθηκε το 2ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (ΚΕΜΕΦ) στην έδρα της ΧΧΙV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXIV ΤΘΤ) «1ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ–ΦΛΩΡΙΝΑ» στο Λιτόχωρο Πιερίας, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή του και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των εφέδρων. Στη συνέχεια, μετέβη στην περιοχή της Καναπίτσας Λιτοχώρου, όπου την παρούσα περίοδο διεξάγεται η θερινή εκπαίδευση – διαβίωση των Ευέλπιδων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), καθώς και το 2ο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα (Summer Campus) με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκε για τη διεξαγόμενη θερινή εκπαίδευση των Ευέλπιδων της Σχολής καθώς και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθούν οι συμμετέχοντες του Summer Campus και παρακολούθησε μέρος των εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2026, ο Αρχηγός επισκέφθηκε την έδρα της 98 ΑΔΤΕ στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σχηματισμού και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό. Τέλος, επισκέφθηκε τα ΕΦ «ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ» και «ΚΟΥΤΣΟΥΚΙΔΗ», Μονάδες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.