Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ‘Αμυνας με αφορμή την περίοδο επιλογής σπουδών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, παρουσιάζει βίντεο προβολής των Στρατιωτικών Σχολών, με στόχο την ενημέρωση των υποψηφίων και την ανάδειξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης ως μιας σύγχρονης επιλογής επαγγελματικής αποκατάστασης με προοπτική.

Το βίντεο απευθύνεται στη νέα γενιά και εστιάζει στις αξίες της γνώσης, της συνεργασίας, της ηγεσίας, της εξέλιξης και της προσφοράς.

Δίνεται έμφαση στη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας και της μέριμνας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα αναλύονται οι μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες αλλά και η υποστήριξη της καθημερινότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος του ΓΕΕΘΑ είναι οι νέοι και οι νέες να γνωρίσουν μια επιλογή σπουδών και σταδιοδρομίας που συνδυάζει γνώσεις, επαγγελματική προοπτική και προσφορά στην πατρίδα.