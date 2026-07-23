Θεαματική στροφή καταγράφεται στο ενδιαφέρον των νέων για τη σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς για πρώτη φορά ύστερα από μια μακρά περίοδο παρατεταμένης υποστελέχωσης σημειώθηκε απόλυτη κάλυψη των διαθέσιμων εδρών.

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των φετινών εισαγωγικών διαδικασιών έδειξαν ότι όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις στις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς συμπληρώθηκαν μέχρι τελευταίας.

Η εξέλιξη αυτή αφορά τόσο το ανώτατο ίδρυμα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων όσο και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, αφήνοντας πίσω τα κενά των προηγούμενων ετών και στέλνοντας ένα ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για την αύξηση της ελκυστικότητας του στρατιωτικού επαγγέλματος.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι η πλήρης κάλυψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων αποτυπώνει την ουσιαστική ενίσχυση της ελκυστικότητας των στρατιωτικών σχολών και επιβεβαιώνει την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των νέων προς τη στρατιωτική σταδιοδρομία.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με το 2025, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων αυξήθηκε κατά 108,5% στη Σχολή Ευελπίδων και κατά 252,5% στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.

Αυτό γεγονός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιβεβαιώνει τη θεαματική ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς.

Ενδεικτικά, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων οι βάσεις εισαγωγής αυξήθηκαν κατά 2.125 μόρια στα Όπλα και κατά 2.695 μόρια στα Σώματα, επίδοση που κατατάσσει τη Σχολή μεταξύ των δέκα σχολών με τη μεγαλύτερη άνοδο βάσεων εισαγωγής σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όσο για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, μετά τη θεσμική αναβάθμισή της σε Ανώτατη Σχολή, παρέχει, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, πλέον ανώτατη στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, με δυνατότητα απονομής τίτλων σπουδών ισότιμων με εκείνους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Αυτή η αναβάθμιση, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας που προσφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο, συνέβαλε καθοριστικά ώστε να καλυφθούν πλήρως όλες οι προβλεπόμενες θέσεις τόσο στα Όπλα όσο και στα Σώματα, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη απήχηση της Σχολής στη νέα γενιά υποψηφίων.

Η συνολική εικόνα του 2026 αποτυπώνει, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, την αναστροφή μιας πολυετούς αρνητικής τάσης και επιβεβαιώνει ότι οι στοχευμένες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της ακαδημαϊκής της διάστασης και τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας των στελεχών αποδίδουν πλέον απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η πλήρης κάλυψη των θέσεων στις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις προσελκύουν εκ νέου νέους και νέες υψηλού επιπέδου, ικανούς να στελεχώσουν τον Ελληνικό Στρατό με γνώση, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αποστολή του, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.