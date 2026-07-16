Ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με την παρουσίαση των νέων σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές και το ζήτημα με τις αστυνομικές ταυτότητες, φέρνοντας ανακούφιση στους επιτυχόντες και τις οικογένειές τους.

Το βασικότερο μήνυμα που εκπέμπουν οι αρμόδιοι είναι απολύτως καθησυχαστικό, καθώς κανένας υποψήφιος δεν πρόκειται να αποκλειστεί από την κατάταξη εάν εμφανιστεί με παλαιού τύπου ταυτότητα.

Σύμφωνα με το kranosgr.com, όσοι παρουσιαστούν έχοντας στα χέρια τους το παλιό έγγραφο θα γίνουν κανονικά δεκτοί, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κριτήρια εισαγωγής.

Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία για την έκδοση της νέας ταυτότητας θα δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί με εσωτερικές ενέργειες μέσα στην ίδια τη σχολή, αμέσως μετά την είσοδο των σπουδαστών.

Παρά τη σημαντική αυτή διευκόλυνση, οι αρχές προτρέπουν τους νέους σπουδαστές να μην αφήσουν το θέμα της ταυτότητας εντελώς για την τελευταία στιγμή.

Όσοι έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού ή έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν εγκαίρως την έκδοση της νέας τους ταυτότητας πριν από την επίσημη ημέρα της κατάταξης, καλό είναι να το πράξουν άμεσα.

Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουν από την επιπλέον γραφειοκρατία κατά τις πρώτες ημέρες της προσαρμογής τους στη στρατιωτική ζωή, κάνοντας την ένταξή τους στις σχολές πολύ πιο εύκολη και γρήγορη.

Η σύσταση για έγκαιρη έκδοση της νέας ταυτότητας έχει κυρίως πρακτικό και προληπτικό χαρακτήρα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών, καθώς κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους ενδέχεται να απαιτηθούν μετακινήσεις στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποστολών ή άλλων διεθνών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, το απαιτητικό πρόγραμμα των πρωτοετών σπουδαστών, ιδιαίτερα κατά το πρώτο διάστημα μετά την κατάταξή τους, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα εξόδου από τη Σχολή για τη διεκπεραίωση προσωπικών και διοικητικών υποθέσεων.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν ήδη προγραμματίσει ραντεβού ή έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας, καλό είναι να το πράξουν πριν από την ημερομηνία κατάταξης.

Το βασικό μήνυμα, πάντως, είναι ξεκάθαρο: οι επιτυχόντες που θα παρουσιαστούν στις Στρατιωτικές Σχολές με παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα δεν θα αποκλειστούν από την κατάταξη. Θα γίνουν κανονικά δεκτοί, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, και θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας εντός της Σχολής.