Διεθνές επιστημονικό και στρατιωτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η Θεσσαλονίκη, καθώς φιλοξένησε το εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Common Module με τίτλο «Biosafety and Bioterrorism». Η σημαντική αυτή δράση διοργανώθηκε από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεσμού Military Erasmus, προσελκύοντας στελέχη και σπουδαστές από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα στους οποίους και μια τριμελή αντιπροσωπεία τεταρτοετών σπουδαστών από τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν σπουδαστές και αξιωματικοί από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία, εκπροσωπώντας Στρατιωτικές και Πανεπιστημιακές Σχολές. Το Σεμινάριο περιελάμβανε διαλέξεις και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα βιοασφάλειας, βιοτρομοκρατίας, υγειονομικής επιτήρησης και ΧΒΡΠ άμυνας, καθώς και επισκέψεις σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και πολιτιστικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τελετή λήξης και απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής στις εγκαταστάσεις της ΣΣΑΣ.

Η σταθερή συμμετοχή της Σχολής σε διεθνείς εκπαιδευτικές δράσεις αυτού του βεληνεκούς, ενισχύει την επιστημονική και στρατιωτική κατάρτιση των μελλοντικών Αξιωματικών, αλλά παράλληλα προάγει δεσμούς συναδέλφωσης και αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα στα αυριανά στελέχη των ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων.