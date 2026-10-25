Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών μαθητών και μαθητριών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, σηματοδοτώντας την έναρξη της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής τους πορείας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας , ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, απευθύνοντας θερμές ευχές στα νέα στελέχη για επιτυχία στα καθήκοντά τους.

Η λαμπρή εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της Σχολής

Η τελετή φιλοξενήθηκε στις ιστορικές εγκαταστάσεις της Σχολής, εντός του Στρατοπέδου «Λοχαγού Ιατρού Φωκά Φωκά» στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων, καθηγητές, καθώς και τις οικογένειες των ορκισθέντων. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη τη στιγμή της ανάγνωσης του όρκου, με τους νέους σπουδαστές να αναλαμβάνουν επίσημα τη δέσμευση απέναντι στην πατρίδα και την επιστήμη τους.

Θρησκευτική ευλογία και απόδοση τιμών

Το θρησκευτικό μέρος της τελετής τέλεσε ο Πρωτοπρεσβύτερος Αντισυνταγματάρχης (ΣΙ) Ιωάννης Καραγιάννης, ο οποίος παρέστη ως εκπρόσωπος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεου. Μετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας και των ευλογιών, ακολούθησαν οι καθιερωμένοι χαιρετισμοί, επισφραγίζοντας την ένταξη της νέας σειράς μαθητών στη μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην ορκωμοσία παραβρέθηκαν η περιφερειακή σύμβουλος κα. Όλια Βασιλάκη ως εκπρόσωπος της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κα. Αθηνάς Αηδονά, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη κ. Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, ο Διοικητής ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Επίτιμος Πρόξενος της Αρμενίας στη Θεσσαλονίκη κ. Σαρκίς Δαγκαζιάν, εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας, των ακαδημαϊκών αρχών, εν ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί καθώς επίσης και οικείοι των ορκισθέντων.

Ορκίστηκαν συνολικά 165 Πρωτοετείς Μαθητές/-τριες του Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Κτηνιατρικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού, Ψυχολογικού, Πληροφορικής και Νομικού Τμήματος εκ των οποίων 4 από την Κύπρο, 5 από την Ιορδανία, 1 από την Αρμενία, 2 από τη Μοζαμβίκη και 3 από την Αλβανία.