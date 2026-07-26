Με απόλυτη επιτυχία και με τη συμμετοχή μελλοντικών αξιωματικών από το εξωτερικό ολοκληρώθηκε η θερινή στρατιωτική εκπαίδευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πεδίο ασκήσεων της Καναπίτσας στο Λιτόχωρο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο διήρκεσε τρεις εβδομάδες, οι σπουδαστές της Σχολής είχαν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε ρεαλιστικά σενάρια μάχης και να αναπτύξουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η διεθνής διάσταση της εκπαίδευσης, καθώς για σχεδόν δύο εβδομάδες στο πεδίο βρέθηκαν και εκπαιδεύτηκαν μαζί με τους Έλληνες Ευέλπιδες μαθητές από στρατιωτικές ακαδημίες της Βουλγαρίας, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Λετονίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε απαιτητικά αντικείμενα ατομικής τακτικής, τεχνικές μαχητή, καθώς και τη διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων σε επίπεδο Ομάδας, Διμοιρίας και Λόχου, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Για την πλήρη εξειδίκευση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διατέθηκαν προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα από κορυφαίους σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Στις ασκήσεις συνέδραμαν ενεργά η 24η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, η 1η Ταξιαρχία Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών, η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, η 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού, καθώς και στελέχη από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους εμπειρία σε συνθήκες συνδυασμένων επιχειρήσεων.